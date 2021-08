恐攻細節曝！IS炸彈客走向美軍自爆　現場屍塊像被龍捲風吹上天

▲美軍在阿富汗喀布爾機場執行撤離任務。(示意圖/達志影像)

記者詹雅婷/編譯

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈恐怖攻擊事件,至少170人死亡,伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省(ISIS-K)」宣稱犯案。紐約時報27日揭露攻擊事件發生當下的細節,當時美方人員正在執行搜身動作,該名自殺炸彈客一直在等到,直到即將輪到他時才引爆炸彈。目擊者稱,當時現場屍塊、殘肢像龍捲風一樣飛上空中,猶如世界末日。

▲喀布爾機場恐攻傷者擠滿醫院。(圖/達志影像/美聯社)

時間拉回26日,當時喀布爾國際機場的艾比門(Abbey Gate)聚集大批希望進入機場的群眾,現場由美國海軍陸戰隊等軍方單位控制把守。為了逃難,當地人潮不斷湧入,塔利班指揮官及沿線哨站士兵二度驅散群眾,但到了第3次,有名男子混入其中。

下午5時48分,當時一群美方人員正在對希望進入的人員搜身,男性自殺炸彈客Abdul Rehman Al-Loghri也朝著他們走來,但他的外層衣物之下,藏著一件25磅重(約11.3公斤)的炸彈背心。

官員透露,當時他一直在等待,直到美軍人員即將對他搜身時,突然引爆炸彈發動攻擊。就在爆炸事件發生後,周邊持槍軍人開火,場面陷入一片混亂。

#BREAKING: ISIS claims responsibility for Kabul suicide bombings today which killed 12 US soldiers and more than 60 civilians. Abdul Rehman Al-Loghri of ISKP was allegedly the suicide bomber. ISIS may shortly release a claim video as well. pic.twitter.com/ULTQDzTEpU