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恐攻細節曝！IS炸彈客走向美軍自爆　現場屍塊像被龍捲風吹上天

▲▼ 美軍在阿富汗喀布爾機場執行撤離任務。（圖／達志影像）

▲美軍在阿富汗喀布爾機場執行撤離任務。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／編譯

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈恐怖攻擊事件，至少170人死亡，伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）」宣稱犯案。紐約時報27日揭露攻擊事件發生當下的細節，當時美方人員正在執行搜身動作，該名自殺炸彈客一直在等到，直到即將輪到他時才引爆炸彈。目擊者稱，當時現場屍塊、殘肢像龍捲風一樣飛上空中，猶如世界末日。


▲喀布爾機場恐攻傷者擠滿醫院。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回26日，當時喀布爾國際機場的艾比門（Abbey Gate）聚集大批希望進入機場的群眾，現場由美國海軍陸戰隊等軍方單位控制把守。為了逃難，當地人潮不斷湧入，塔利班指揮官及沿線哨站士兵二度驅散群眾，但到了第3次，有名男子混入其中。

下午5時48分，當時一群美方人員正在對希望進入的人員搜身，男性自殺炸彈客Abdul Rehman Al-Loghri也朝著他們走來，但他的外層衣物之下，藏著一件25磅重（約11.3公斤）的炸彈背心。

官員透露，當時他一直在等待，直到美軍人員即將對他搜身時，突然引爆炸彈發動攻擊。就在爆炸事件發生後，周邊持槍軍人開火，場面陷入一片混亂。

▲▼ 美聯社整理出，阿富汗喀布爾機場自殺炸彈攻擊爆炸事件位置圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯社整理出，阿富汗喀布爾機場自殺炸彈攻擊爆炸事件位置圖。（圖／達志影像／美聯社）

依據目擊者的說法，「爆炸的威力很強，屍體和斷肢像龍捲風一樣捲上天，地面上到處都是被震倒在地的老人、小孩、受傷的男男女女，甚至還有屍體。」

他補充，「爆炸的那一瞬間，好像有人把我腳下的地面拔走了一樣，我以為我的耳膜要被震聾了，當下就像是喪失了聽力。我以為我這輩子不可能看到世界末日，但今天我看到了，我親眼目睹了末日的發生。」

▲▼喀布爾爆炸發生後，現場處處都是傷患。（圖／路透）

▲▼ 阿富汗喀布爾機場附近26日發生爆炸事件，現場民眾幫助一名受傷的人。（圖／路透）

報導也指出，下水道裡有數十具全身沾有血跡的屍體。目擊者透露，「屍體和傷者倒臥在路邊和汙水溝裡，流進下水道的水都被鮮血染成了紅色，但現在沒人有空處理這些問題，因為就連把屍體和傷員轉移到醫院的人力都不夠。」

▲喀布爾機場外的水溝，在爆炸發生之後瞬間血流成河。（組圖／路透、翻攝自推特）

文中提到，該名自殺炸彈客所穿的背心重約25磅，造成難以估量的損失，且上頭還加裝金屬碎片，在爆炸發生當下，直接變成奪人性命的武器。而他身上的炸藥量也更多，依據美方資訊，炸彈客通常會繫著腰帶（炸藥不超過10磅）或是穿上背心（炸藥約10磅至20磅）。

儘管美方現已發動報復行動，空襲炸死ISIS-K襲擊行動策劃者，但如今仍有許多問題有待釐清，包括該名炸彈客是如何躲過塔利班檢查哨站、是否有人蓄意放他進入。

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