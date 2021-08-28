他跟風驗DNA臉綠慘！養兒11年才知是別人的種　妻見報告也傻眼

O casal norte-americano Donna e Vanner Johnson foi surpreendido ao comprar um kit caseiro de teste de DNA para se divertir. Vanner acabou descobrindo que seu filho, de 12 anos, não é biologicamente seu https://t.co/pRQY1zB990 — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) August 27, 2021

記者王佩翊／編譯

美國猶他州一對夫妻日前跟風替小孩驗DNA，沒想到卻意外扯出身世之謎。DNA檢驗報告指出，兩人共同扶養11年的孩子其實根本就不是男方的種，讓他臉都綠了。兩人隨後也找到孩子的生父，並在得知真相的1年後告訴孩子事實。不過該名男子也強調，他對兒子的愛絕對不會改變。

根據ABC4報導，來自猶他州的多娜（Donna）與凡納 （Vanner）之前為了好玩特地購買了一個DNA自家檢測試劑組，沒想到1個月後收到報告時，結果卻讓兩夫妻超傻眼。報告顯示，他們的小兒子並非凡納的親生兒子，而是多娜跟另一名男子所生的。

凡納直言，「當我在兒子的DNA報告上看到他媽媽的名字還有『父不詳』時，我很疑惑為什麼是父不詳，我就是他的父親啊！」儘管凡納很震驚，但是並沒有懷疑妻子多娜，因為當初他們生完大兒子，準備懷第二胎時，就發現不孕，因此在2007年透過試管嬰兒的方式生下小兒子。

兩人雖然不敢相信，但懷疑就是當初替他們做試管嬰兒的診所出包，才會導致這樣的結果。兩人隨後找到診所，負責人這才坦承錯誤並表示，當時誤將多娜的卵子與另一名男性的精子混合。而在經過長時間的追溯後，兩人終於和孩子的生父取得聯繫，並相約在診所見面。凡納說，「這是我這輩子經歷過最瘋狂的對話。」

凡納與多娜已經對該間診所採取法律行動，他們表示，「診所在進行相關療程時，應該更加謹慎，但事實上，他們並沒有。」

據悉，凡納與多娜的小兒子從小就知道自己是試管嬰兒，而在報告出爐的1年後，兩人也決定在孩子12歲時告訴他事實，不過凡納也強調，「我對兒子的愛絕對不會改變。」

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