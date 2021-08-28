辣媽「砸15萬隆鼻」魂斷手術台！手術中體溫飆升　夫出差接噩耗崩潰

▲瑪莉娜經急救後仍不治身亡。（圖／取自推特）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名火辣的網紅人妻由於不滿意自己的長相，因此特地砸了4000英鎊進行隆鼻手術（約新台幣15萬元），然而在手術過程中，疑似對麻藥過敏，突然體溫飆高，儘管整形團隊隨即叫救護車將她轉送至醫院急救，但最終仍不治身亡。而她原本在外地出差的丈夫接獲死訊後，只能悲痛地結束行程趕回來處理後事。

根據《太陽報》報導，這名31歲的俄羅斯網美瑪莉娜（Marina Lebedeva）因為不滿鼻子的形狀，因此在聖彼得堡的阿蒂博特整形診所接受隆鼻手術。然而在手術過程中，瑪莉娜卻疑似因為對麻藥產生不良反應，突然體溫飆升，生命體徵出現異狀。

整形醫師與護理師發現後隨即通報救護車，並對她實施急救，然而瑪莉娜最後卻仍不幸喪命。針對此次的手術意外，整形診所主任艾夫雷夫（Alexander Efremov）堅稱，病人在接受隆鼻手術前已經經過多次測試，且負責手術的醫師醫術也非常優秀，因此他認為死因可能與瑪莉娜的遺傳基因有關。

艾夫雷夫則強調，「接下來會請法醫相驗，但我可以直言，我們都有按照所有正常的標準進行手術。」據悉，瑪莉娜的情況極為少見，在一百萬次中才有可能發生一次。

瑪莉娜的丈夫得知死訊時，正在外地出差，他連忙趕回來，並照顧兩人年幼的孩子。全案因涉及醫療過失目前已經展開刑事調查，如果被定罪，替瑪莉娜動手術的整形醫師恐將面臨最高6年的刑期。

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