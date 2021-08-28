美國報復喀布爾機場恐攻！擊斃ISIS-K襲擊策劃者　拜登批准執行

▲美國發動空襲ISIS-K，報復喀布爾機場自殺炸彈恐攻事件。圖為在阿富汗執行撤離任務的美軍成員。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國證實，軍方在阿富汗東部的楠格哈爾省發動無人機攻擊，目標為激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）成員，確認身亡。依據路透最新消息，這場空襲反恐行動由總統拜登批准執行。

美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）透過聲明表示，「美軍已執行一場反恐行動，針對ISIS-K策劃師（planner）發動攻擊，初步跡象顯示我們已經殺死目標，據悉沒有造成平民傷亡。」

美聯社報導，現階段仍不清楚該名男子是否與喀布爾機場大門外所發生的自殺炸彈攻擊事件有關，但空襲行動兌現拜登26日所做出的承諾，他當時提到，發動自殺炸彈攻擊的嫌犯將無法繼續躲藏，「我們會抓到你，讓你付出代價」，而軍方27日也證實，已經準備好執行拜登指示的報復行動。

不到48小時之前，阿富汗喀布爾機場遭到自殺炸彈攻擊，奪走至少170條人命，ISIS宣稱犯案。

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