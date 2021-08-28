美新冠起源調查得不到結論！拜登砲轟中國「黑箱」：我們絕不罷休

▲拜登今年5月下令情報機構調查新冠病毒起源。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球超過1年半，至今仍不斷出現如Delta等變種病毒，對此美國總統拜登於今年5月底下令美國情報單位重新調查病毒起源，當時被認為是在針對中國，然而在經過90天的調查後，依舊無法得出結論，仍維持「動物宿主」或「實驗室意外」等2種可能性。不過，美國情報界認為，新冠病毒不太可能源自於基因工程。

根據美媒《CNN》報導，拜登於當地時間27日透過白宮發表聲明，對於情報單位在報告中依舊無法從2種結果終得出具體結論，將之歸咎為中國政府的不配合，認為北京當局多次設法阻撓國際機構與公衛專家的病毒被透明公開，「雖然審查已結束，但我們不會就此停止了解疫情起因，我們將竭盡全力調查讓全球陷入浩劫的疫情起源，以便我們採取必要的預防措施。」

雖然調查結果並未對新冠病毒起源做出結論性的評估，但確實推翻先前的一些理論。例如，美國共和黨部分人士認為，新冠病毒恐怕是北京當局做為生化武器研發出來的結果，然而報告中引述情報界的判斷，指出大多數的機構在評估上認為，新冠肺炎不太可能源自於基因工程。

該份報告稱，美國國家情報委員會（National intelligence Council）與4間情報機構在評估後指出，新冠病毒可能是人類與動物的自然接觸後所造成，不過對該項結論保持「低度信心」；而另一機構則以適度的信心為其評估做擔保，「第1例人類感染最有可能是實驗室相關所引發的結果，恐怕涉及實驗、動物處理或武漢病毒研究所的取樣。」

儘管美國兩黨議員構成島的小組於7月向拜登呼籲，希望在歷經90天的報告出爐後，能夠繼續針對新冠病毒的起源做調查。不過，世衛組織（WHO）委託的專家小組卻認為尋找疫情起源的機會正逐漸消失，因為人體免疫反應減弱，以及動物體內任何證據消失。

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