留喀布爾被炸死！　殉職美軍「生前最後發文」曝：不殺人就會被殺

▲喀布爾機場爆炸案中，第一位被證實殉職的美國海軍士兵蘇維亞克（中）於2個月前曾PO出自己與軍中同袍的合照。（圖／翻攝自IG／@max_soviak）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國宣布31日是撤軍阿富汗的最後期限，不料26日卻發生2起爆炸恐攻，造成170名阿富汗人、13名美軍身亡，其中第一位被證實殉職的美國海軍士兵蘇維亞克（Maxton Soviak）生前在IG上傳的最後一篇貼文寫道，「不是殺人就是被殺，當然，會試著不被殺死。」這張與軍中戰友的合影，如今看來，相當令人惋惜。

▲身為海軍醫護兵的蘇維亞克（Maxton Soviak），前往喀布爾機場外支援陸戰隊撤離任務。（圖／翻攝自美國海軍、IG／@max_soviak）

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報導，蘇維亞克是一名20多歲的海軍醫護兵，與駐守喀布爾機場的美軍陸戰隊一起協助撤離，卻不幸在26日的爆炸襲擊中喪生，美國海軍27日隨即證實他的死訊。然而，蘇維亞克6月初曾PO出與戰友在阿富汗全副武裝的合照稱，「不是殺人就是被殺，當然，會試著不被殺死。」沒想到，他終究沒逃過死劫，這段話竟成為他最後一則貼文。

▲蘇維亞克的IG最後貼文寫道，「It’s kill or be killed, definitely trynna be on the kill side.」。（圖／翻攝自IG／@max_soviak）

蘇維亞克的姐姐瑪莉琳（Marilyn）也在IG心碎寫道，她漂亮、聰明、特立獨行、煩人又迷人的弟弟昨天在救人的時候不幸遇難，「該死的，他是個醫護人員，在那裡幫助別人，現在他走了，我的家從此變了，他只是個孩子，我們是在讓孩子去送死。我不是一個會祈禱的人，但那邊的孩子們現在正需要祈禱。我的心都碎了，我想再也不會復原了。」

根據報導，當過救生員與維修技術員的蘇維亞克來自俄亥俄州的柏林高地（Berlin Heights），2017年以優等生之姿從高中畢業，在學校生活中積極參加體育與其他活動，是個好學生也是橄欖球隊的隊員。校方聲明，他受到所有人的尊敬與喜愛，他的死訊帶來極大傷痛。另外，美軍又確認了4名殉職的陸戰隊員身分，分別是Kareem Nikoui、David Lee Espinoza、Rylee McCollum與Jared Schmitz。

►追殺名單？ 美國把待撤離阿富汗名單「直接交給塔利班」

►未來4天恐再遇襲！ 美大使館再度警告：「勿靠近」阿富汗機場

►快訊／美軍證實無人機開轟ISIS-K 目標確認身亡

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast