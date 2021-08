美國防部：塔利班釋放千名ISIS-K戰士！　退役軍自願組隊救盟友

▲美國海軍陸戰隊在喀布爾機場外協助撤離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗首都的喀布爾機場26日爆發兩起自殺炸彈攻擊事件,造成至少170人死亡、超過200人受傷,極端組織ISIS-K宣稱犯案後,美國軍方也證實,塔利班攻入喀布爾時,從監獄內放出數千名ISIS-K成員,目前還不知確切數量。與此同時,一群美國退役軍人正自願組成營救小組,趁著夜晚在街上營救曾和美軍合作的阿富汗人。

美國國防部發言人柯比(John Kirby)27日在記者會被問到,有多少「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)成員在塔利班(Taliban)攻入喀布爾時被釋放,還有為何這些人沒有在美國決定撤離後進行轉監時表示,「我不知道確切數字,但如果把兩間監獄都考慮進去的話,應該是有上千人。」

爆炸案發生當下,由美國退伍軍人自願組成的代號「菠蘿快遞」(Pineapple Express)營救小組,正在喀布爾機場旁接應曾幫助過美軍的阿富汗人。據了解,這批退伍軍人從美國宣布撤軍後,就開始秘密地協助救援阿富汗人,行動指揮官、前海豹部隊成員雷德曼(Jason Redman)表示,「我們做了政府沒有做,但是作為美國人應該做的事。」

#BREAKING Amazing Story of "The Pineapple Express" all-volunteer US special ops vets risking everything to smuggle their Afghan allies and families under cover of night to Kabul airport, determined not to leave their Afghan comrades behind. https://t.co/mxaM2fIdOn pic.twitter.com/RSNKzX8L8k