美國防部：塔利班釋放千名ISIS-K戰士！　退役軍自願組隊救盟友

▲美國海軍陸戰隊在喀布爾機場外協助撤離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗首都的喀布爾機場26日爆發兩起自殺炸彈攻擊事件，造成至少170人死亡、超過200人受傷，極端組織ISIS-K宣稱犯案後，美國軍方也證實，塔利班攻入喀布爾時，從監獄內放出數千名ISIS-K成員，目前還不知確切數量。與此同時，一群美國退役軍人正自願組成營救小組，趁著夜晚在街上營救曾和美軍合作的阿富汗人。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）27日在記者會被問到，有多少「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）成員在塔利班（Taliban）攻入喀布爾時被釋放，還有為何這些人沒有在美國決定撤離後進行轉監時表示，「我不知道確切數字，但如果把兩間監獄都考慮進去的話，應該是有上千人。」

爆炸案發生當下，由美國退伍軍人自願組成的代號「菠蘿快遞」（Pineapple Express）營救小組，正在喀布爾機場旁接應曾幫助過美軍的阿富汗人。據了解，這批退伍軍人從美國宣布撤軍後，就開始秘密地協助救援阿富汗人，行動指揮官、前海豹部隊成員雷德曼（Jason Redman）表示，「我們做了政府沒有做，但是作為美國人應該做的事。」

#BREAKING Amazing Story of "The Pineapple Express" all-volunteer US special ops vets risking everything to smuggle their Afghan allies and families under cover of night to Kabul airport, determined not to leave their Afghan comrades behind. https://t.co/mxaM2fIdOn pic.twitter.com/RSNKzX8L8k — Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) August 27, 2021

ABC報導指出，他們最初是為了救一名收到塔利班死亡威脅的阿富汗突擊隊員，這名隊員曾和美國特種部隊合作，在救出該名隊員一家六口後，他們也持續救援行動。他們通常一至兩人一組，在半夜將人帶到機場，避開塔利班的檢查哨，目前救援了至少630人。

前陸軍特種部隊成員洛伊斯（Zac Lois）說，「這數字對一個行動小組來說非常驚人，因為這個小組前幾天才成立，而且大多數成員都沒見過面，也沒有相互合作過。」前海豹突擊隊指揮官奧謝表示，「把人丟下部是我們海豹部隊的精神，許多阿富汗人比美國人還了解民主價值觀，我們會進一切努力把他們救出來。」

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