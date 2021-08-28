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格陵蘭北極浮冰漂流　科學家意外發現世界「最靠北島嶼」

▲▼科學家意外在格陵蘭北岸發現世界最北端島嶼。（圖／路透）

▲科學家意外在格陵蘭北岸發現世界最北端島嶼。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

由於北極海冰變化，科學家近日在格陵蘭島北部沿海採集樣本時，意外發現一個人類從未踏足過的全新小島，這同時也是世界最北端的島嶼，比原本認為的世界最北端島嶼還要更靠向西北方約780公尺。

路透社報導，格陵蘭北極研究站負責人兼極地探險家拉斯楚（Morten Rasch）表示，上月他與研究團隊在格陵蘭海岸採集樣本時，發現了一個因浮冰漂流而現形的小島。

科學家們原本以為，自己所在的位置是丹麥調查團在1978年就曾發現的世界最北端島嶼「Oodaaq」島，但在進行定位時，才發現自己的位置竟在「Oodaaq」島的西北方780公尺。換言之，新發現的小島可能才是真正的「最北端島嶼」。

資助此次研究的瑞士企業家萊斯特（Christiane Leister）形容，「這有點像是過去的探險家故事，他們以為自己到達某一個地方，實際上是發現了一個完全不同的地點。」

據悉，這個新發現的小島寬度約30公尺、高於海平面約3公尺，主要由海底泥漿和冰河作用形成。拉斯楚的團隊表示，他們暫時將小島命名為Qeqertaq Avannarleq，也就是格陵蘭語中的「最北端島嶼」之意。

丹麥國家太空研究所（DTU）地球動力學教授福斯伯格（Rene Forsberg）認為，這個小島完全符合島嶼的定義，因此應為目前地球上已知最北端的土地。福斯伯格補充說，格陵蘭島北部沿海被一層厚厚的海冰覆蓋，目前的夏季冰層厚度為2公尺至3公尺，而在1978年代則為4公尺。

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