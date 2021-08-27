追殺名單？　美國把待撤離阿富汗名單「直接交給塔利班」

▲喀布爾機場大撤離。（圖／路透）



文／中央社

美國政治新聞機構Politico報導，美國駐阿富汗官員把一份名單，交給奪得政權的民兵組織塔利班，名單當中包括美國公民、綠卡持有人，以及曾替美國效力的阿富汗人。

報導說，這是為了讓他們得以進入塔利班（Taliban）控制的阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場周遭，但拜登政府的這項決策，國會議員與軍方紛紛暗批並表達不滿。

據3名美國政府與國會官員透露，因塔利班上週奪回阿富汗政權後，喀布爾陷入一團亂，為了加速成千上萬民眾自阿富汗撤離行動，加上拜登政府仰賴塔利班維護機場外圍秩序，於是把名單交給了這個民兵組織。

對於Politico的報導，美國總統拜登則說，他不確定有這份名單，卻未否認美方有時候會把名單交給塔利班。

他說：「有幾次，我們的軍隊和塔利班的對口聯繫，好比說是這輛巴士上有多少人，這些人的身分，我們希望你們讓那輛車或者那群人通過。因而，沒錯確實有這類情況，就我所知，在那些案例中，大部分都獲得放行。」

拜登還說：「我無法確切告訴大家真的有份名單，可能有，但我不知道。」

喀布爾8月中淪陷以來，將近10萬人撤離，其中大部分必須通過塔利班在各地設立的檢查站，不過把這份特定名單交給塔利班的決定，引發國會議員與軍方的不滿，因這個民兵組織往昔於爆發衝突期間，殘殺與美國及其他盟國部隊合作阿富汗人的劣跡，歷歷在目。

一名不具名國防官員表示：「基本上，他們就是把所有那些阿富汗人列入追殺名單，實在是令人驚恐與震驚以及感覺很齷齪。」

Politico曝光美方把撤離名單交給塔利班的消息數小時前，喀布爾機場外圍發生兩起伊斯蘭國（Islamic State）策動的恐怖攻擊，造成美軍至少13死及數十人受傷，許多阿富汗人也因此喪命。

隨後聯邦參議院外交關係委員會主席、紐澤西州民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）發表聲明，對於拜登政府與塔利班合作的策略頗有微詞。他說：「（恐攻）真相大白前，可以肯定的是：我們不能把美國人的安全託付給塔利班。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國前總統川普痛批拜登把獲准撤離的阿富汗人名單交給塔利班，各界擔憂如今塔利班會藉此追殺名單上人員。

川普痛批拜登把名單交給塔利班是「愚蠢」決策，並說對於在名單上的美國人以及替美國賣命的阿富汗人，他感到「非常非常難過」。川普說：「我覺得他們深陷險境之中…不論是翻譯或者是其他人，他們都非常忠於美國。」

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