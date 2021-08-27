立陶宛發展對台關係　德法英荷歐美多國外委會同聲力挺

▲美國、英國、捷克、烏克蘭、荷蘭等多國國會外交委員會主席27日發表共同聲明譴責中國干預立陶宛內政，並呼籲各國全面支持立陶宛。 。（圖／翻攝自twitter.com/TomTugendhat）



中央社台北27日電

立陶宛將與台灣互設代表處，遭遇來自北京的政治、經濟多重施壓。今天美國、英國、捷克、烏克蘭、荷蘭等多國國會外交委員會主席發表共同聲明，譴責中國干預立陶宛內政，並呼籲各國全面支持立陶宛。

對於各外委會主席強力支持立陶宛與台灣發展互惠實質關係，駐拉脫維亞代表黃鈞耀表示由衷感謝。台灣對立陶宛事務目前由駐拉脫維亞代表處兼轄。

連署發表共同聲明的包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、美國、英國、歐洲議會、捷克、烏克蘭、瑞典、荷蘭、愛爾蘭、法國、德國等議會外委會主席。

聲明中「強烈譴責」中華人民共和國對立陶宛的政治、外交及經濟施壓，並指出「干涉歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國的內政，是不受歡迎且不適當的」。

聲明提到，立陶宛決定退出中國與中東歐國家的17+1機制並發展與台灣的經濟和文化關係，「與其他國家所作自主決定相似」。聲明強調，我們「堅定與立陶宛同在」，也欣見立陶宛期望在與歐洲及跨大西洋盟友協調一致的情況下，與中國進行雙邊合作。

各外委會主席歡迎立陶宛持續與台灣發展經濟關係，並敦促立陶宛抗拒中國的侵略性作為，維持既有對台政策。

他們呼籲各自國家的政府、歐盟及其他盟友在立陶宛推行同時符合國內民眾及更廣大國際社群利益的政策時，給予立陶宛全面支持。

立陶宛5月宣布正式退出17+1機制，稱此機制意在分化歐洲，並呼籲27個歐盟國家團結一致，透過27+1機制與中國互動。

中國10日以立陶宛允許台灣在該國首都維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣」代表處為由，宣布召回大使。除了政治制裁，立陶宛近日也面臨中國經濟手段施壓，包括個別企業接獲中方通知輸往立陶宛鐵路貨運恐遭斷運、貨品輸中資格突遭撤銷等。

不過，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等重要盟友近日皆陸續對立陶宛與台灣發展關係表達支持。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）通話後，23日曾推文表示，立陶宛是「對西方的試驗」；立陶宛與美國將加強合作，讓立陶宛的供應鏈更多元化，並打造更廣大的對抗威權聯盟。