蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！曾見大白蟒蛇盤繞　網曝洞內情況

▲蘭潭水庫道路旁因連續大雨，山壁被沖出「神秘洞穴」。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到對流雲系發展旺盛影響，嘉義迎來連日的短暫豪雨，沒想到竟意外沖刷出蘭潭水庫旁的神秘洞穴。對此，許多當地人表示該洞穴只要連續下大雨就會出現，且曾見過白色的蟒蛇出沒，更有勇者分享進入洞穴內探險的所見所聞。

臉書粉專「綠豆嘉義人」27日PO文，表示嘉義連日豪雨後，蘭潭水庫道路旁的神秘洞穴再次出現，好奇地詢問「有人進去過嗎？」

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網友看完紛紛開玩笑留言，「裡面總共7層，第7層住地龍」、「副本洞穴，有兩個小時可探險，時間到自動傳送出來」、「大家又不是土虱，看到洞就鑽」、「其實我進去過，出來後大家都老了20歲」、「通往地心的通道入口然後就可以到金剛的家園」、「我朋友進去過～但目前還沒出來過」。

▲▼網友分享進去洞穴的經歷。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）



也有當地人說，「幾十年前的防空洞，可以開軍用卡車進去的」、「就防空洞，U型通道，會從旁邊的另一個洞口出來」、「防空洞，在20年前曾經在那附近看過一條大白蟒蛇橫行，但後續就不知道了」、「以前跟朋友進去過，路不大條，滴答滴答作響的水聲、潮濕霉味很重。路程2/3左手邊有個生鏽上鎖的小門打不開，上面還有個壞掉的八卦鏡。可惜打不開無法一窺究竟」。

蘭潭水庫相傳為300年前荷蘭人操練水軍的地點，故稱「蘭潭」，是嘉義重要的蓄水庫之一，但蘭潭一直是神秘的景點，據消防局統計，蘭潭水庫是國內自殺率最高的水庫之一，2000年至2007年間，共發生47起輕生事件，其中42人死亡；近年最讓人印象深刻的，是22歲黃姓男子與17歲洪姓女友於2019年9月9日坐在蘭潭水庫的堤防聊天，兩人甚至比出愛心手勢放閃，事後卻成為浮屍喪命。

因此，蘭潭也有「鯉魚精抓交替」的傳說，只要有人釣起大魚，後續就會接連發生溺水意外，此潭也被謠傳是知名都市傳說「人面魚」的案發地點，但針對上述靈異傳說，有消防員認為，蘭潭水庫的潭底水草叢生，因此溺水者容易被纏住，靈異傳說屬於無稽之談。

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