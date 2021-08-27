趙立堅回應台日執政黨「安全對話」：日本對中國人民負有歷史罪責

▲台日執政黨雙邊「安全對談」，堪稱歷史性的外交突破。（圖／民進黨提供）

記者林彥臣／綜合報導

台日執政黨雙邊安全對談27日上午落幕，這次是台日史上首次由執政黨國會議員進行「2+2」對話，堪稱歷史性突破。中國外交部在例行記者會上，發言人趙立堅針對這個議題回應表示，「日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責， 尤其需要謹言慎行」。

這次會議民進黨方面由長期處理國防、外交事務的羅致政、蔡適應為代表；自民黨則由參議員佐藤正久、大塚拓眾代表。佐藤是自民黨外交部會會長，也是日華議員懇談會會員，大塚則是自民黨國防部會會長，也是該黨「促進日本、台灣經濟文化交流議員之會」成員，兩人國會議員皆曾多次訪台。

其中大塚拓眾在會談中指出，此次2＋2會談深具意義，日台同樣位處東海附近、同樣面對中國，是命運共同體，近期中國軍事力量大幅提升，不再掩飾其意圖，造成區域不穩定，影響世界秩序。

▲中國外交部發言人趙立堅強調，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責。（圖／CFP）



趙立堅針對相關議題回應表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，中方已經就此向日方提出嚴正交涉。

趙立堅強調， 台灣問題事關中日關係的政治基礎， 日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責， 尤其需要謹言慎行，「我們嚴肅要求日方停止干涉中國內政， 不得向台灣獨立勢力發出錯誤信號」。

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