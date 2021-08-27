喀布爾機場恐攻美軍13死！20年戰爭1909人喪生　重大傷亡一次看

▲ 喀布爾機場美軍人員疏散難民。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接掌阿富汗，大批民眾湧向喀布爾國際機場逃難之際，恐怖組織伊斯蘭國（IS）26日發動2起自殺炸彈攻擊，已知103人死亡，168人受傷，其中包括13名殉職及18名受傷的美軍人員，成為美國10年來在阿富汗傷亡最慘重的一天。此前在2011年，多達30名美軍在一場攻擊中罹難。

美國國防部說明，IS阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）派出的2名自殺炸彈客分別在機場一個主要出入口及附近用來安置撤離人員的飯店引爆炸彈，最初美軍死亡人數為12人，後來上修至13人。根據海軍陸戰隊發言人斯登格少校（Jim Stenger）聲明，其中10名死者及數名傷者為海軍陸戰隊隊員。

《法新社》報導，長達20年的阿富汗戰爭犧牲1909名美軍，死傷最嚴重的事件發生在2011年8月6日，叛亂份子擊落一架在喀布爾西南部瓦爾達克省執行夜間任務的契努克（Chinook）直升機，造成30名美軍及8名阿富汗人喪生，包括22名海豹部隊隊員，還有1隻美國軍犬。

▲ 美軍C-17運輸機準備載運撤離的美國公民及阿富汗人。（圖／達志影像／美聯社）

在此之前單日死傷最重的事件為2005年6月28日，3名海豹突擊隊隊員飛往庫納爾省山區後在一場槍戰中喪命。增援部隊乘直升機前往，以幫助唯一存活的1名隊員，並尋回3名死者的屍體，但直升機被擊落，機上16人罹難。

其他重大傷亡事件包括2008年7月，數十名塔利班戰士與美軍在紐里斯坦省瓦納特交火，造成9名美軍殉職。15個月後，雙方2009年10月在紐里斯坦省卡姆戴希爆發類似衝突，8名美國人身亡。

此外，在阿富汗戰爭中，美國視為盟友的人對美國發動的攻擊也釀成不少傷亡。2011年4月27日，8名美國空軍及1名美國平民在喀布爾機場被一名阿富汗飛行員射殺。2009年12月30日，一名美國情報部門以為是同夥的「三面間諜」在阿富汗東部的查普曼營地殺害7名美國中情局官員、承包商及另外2人。

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