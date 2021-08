BBC主播打AZ後腦出血亡！　驗屍官證實併發症「與疫苗相關」

▲BBC女主播邵麗莎在接種AZ數週後去世。(圖/翻攝自推特/@LisaShawRadio)

記者葉睿涵/編譯

BBC女主播邵麗莎(Lisa Shaw)在接種第一劑AZ疫苗後,出現頭痛、血栓、腦出血等併發症,並在數週後過世。如今,她的驗屍報告出爐,並被判定她的死與疫苗相關,是疫苗引致的「血栓性血小板減少症」(VITT)。

據BBC報導,44歲的邵麗莎在今年4月29日接種了第一劑的AZ疫苗。她在一週後出現嚴重頭痛,「感覺像是有針貫穿了她的前額與眼睛」,因此在5月13日被送入醫院接受治療。不過,治療並未減輕邵麗莎的痛楚,5月16日,她的頭痛症狀變得更加嚴重,甚至已經沒辦法開口說話。

We are so sorry and saddened to share with you that after a short illness our beautiful colleague Lisa Shaw has died.



Everyone at the station is devastated and thinking about Lisa’s lovely family. She was a brilliant presenter, a wonderful friend and a loving wife and mum. pic.twitter.com/tw3Lc2YzBW