英幾小時內結束撤離！拋下1100阿富汗人　官員：不是所有人都能走

▲西方各國即將結束撤離。圖為民眾在喀布爾機場搭乘美軍C-17運輸機撤出阿富汗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

阿富汗首都喀布爾26日發生自殺炸彈恐怖攻擊，在機場外圍與市區飯店發生的2起爆炸至少造成13名美軍、90名阿富汗人死亡，另外共有18名美軍、150名阿富汗人受傷。然而，英國官員27日表示，英國在阿富汗的撤離任務將在幾小時內結束，目前已在喀布爾機場內的1000人將是最後一批撤離者。

根據英媒《每日郵報》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，位於爆炸地點的大亨飯店（Baron Hotel）的主要處理中心關閉之後，英國在阿富汗的撤離任務將進入「最後幾小時」，目前大約有1000人已經抵達喀布爾機場內部，他們將會是「最後一批」撤離者。此前，加拿大、澳洲、義大利與西班牙等多國已結束撤離行動。

▲從喀布爾機場飛抵加拿大多倫多皮爾遜國際機場的阿富汗家庭。（圖／路透）

華勒斯說，英國軍隊將試圖在人群中再找出一些人，幫助他們搭機，但他也深感遺憾地坦承，並非所有人都能從阿富汗撤離，估計有多達1100名符合英國撤離條件的阿富汗人將被迫留在當地。英國國防部先前表示，迄今已撤離逾1萬3700人，約剩下100至150名英國人，其中部分人自願留下來。是英國皇家空軍史上第二大空運行動，規模僅次於1949年「柏林空運」。

喀布爾26日在機場出入口之一的艾比門（Abbey Gate）與附近大亨飯店分別發生2起爆炸攻擊，華勒斯隨後向《天空新聞》表示，英國的撤離進度並未因為這次的襲擊而加快結束，大亨飯店的處理中心是按照原訂計畫關閉的，但隨著西方撤離期限愈發接近，威脅顯然就會愈大，「劇本總是這樣的，當我們離開的時候，像伊斯蘭國（IS）這樣的組織會想要宣稱他們已經趕走了美國或英國。」

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