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月薪28K養3兒！幼兒園師去年剛喪夫跟婆婆住　今2子拋車外亡

▲水林鄉今早發生一起死亡車禍，一名幼兒園教師開車戴3名學生出門，擦撞車禍不慎失控翻車，其中有兩名學生疑被摔出車外，兩人當場死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林鄉今早發生一起死亡車禍。 （圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、唐詠絮、林昱萱／雲林報導

雲林一名39歲林姓女幼兒園教師，27日載3子出門卻遇上死亡車禍，13、14歲的兩個兒子當場死亡，9歲兒子則截肢搶救。據悉，林女的丈夫去年10月才剛過世，獨留林女一人以28600元的薪資養3個小孩，沒想到如今卻發生此憾事，讓人不免感到更加難過、唏噓。

這起事件發生27日上午9時許，當時擔任幼兒園臨時教師的林女，請假開車載3個兒子去參加法會，沒想到卻於路上遭一台休旅車撞上，巨大的撞擊力道導致後座13、14歲的兩個兒子被甩出車外身亡，林女、坐在副駕駛座的9歲么兒則送醫搶救，其中林女頭部受有撕裂傷、9歲兒的右手則得截肢。

▲▼雲林水林鄉車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，水林鄉托所長難過指出，林老師原是嘉義民雄人，原在幼稚園工作，嫁到雲林水林鄉後，16年來都在托兒所擔任老師，是公所編制內的臨時員工，每月薪資28600元，而丈夫原是台塑六輕外包廚房廠商，去年10月睡夢中猝死，留下3名子女，林女目前則與婆婆及打零工的小叔同住。

▲▼雲林水林鄉車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

傷勢部分，嘉義長庚醫院稍早說明，林女臉部及頭部受撞擊有撕裂傷及穿刺傷，9歲么兒則是右前臂確定要截肢，已送進開刀房。另外，初步了解，林女的14歲、13歲兒子是在車輛受到撞擊、翻覆時，被拋出車外，2人疑似頭部重創，沒有明顯外傷，呈現無呼吸心跳，經送醫搶救後，宣告不治。目前全案發生原因、詳細事件背景、肇事責任等，由警方進一步釐清當中。

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