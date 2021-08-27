警察索賄失敗「塑膠袋悶死毒販」畫面曝！　泰國前警察局長投案

▲泰國前警察局長涉嫌向毒販索賄又將他悶死的影片流出。（圖／翻攝自Facebook／@sittra）



文／中央社記者呂欣憓曼谷27日專電

泰國那空沙旺府的警察涉嫌向毒販索賄又將他悶死，涉案的警察局長坐擁豪宅名車引起社會譁然。這名警察局長已在昨晚主動投案，整起事件也掀起泰國社會對警察改革的討論。

這起事件爆發是律師西塔（Sittha Biabangkerd）24日將一段影片公布上網，影片顯示多名警察將袋子套在一名毒販頭上並對他拳打腳踢，毒販一開始還會掙扎，到後來倒在地上一動也不動。

影片公布後引起泰國社會嘩然，涉案的關鍵人物是那空沙旺府（Nahkon Sawan）一間警察局的局長提提山（Thitisant Uttanapol），暱稱是喬法拉利（Jo Ferrari ）。他被基層員警檢舉涉嫌向毒販索賄後又悶死毒販。

提提山在案件爆發前已開始逃亡，警方搜索他位於曼谷的豪宅，發現他擁有29輛名車，更引爆社會大眾長年對警察的不滿。

逃亡多天後，提提山昨天主動向泰國警方投案，警察總長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）晚間舉行記者會和提提山電話連線。提提山表示不是有意殺了毒販，當時把袋子套在毒販頭上是為了問出毒品下落，毒販的死是意外。他並否認自己有索賄和貪污。

▲泰國前警長提提山（Thitisant Uttanapol）涉嫌虐囚致死在26日晚間自首。（圖／路透）



這起事件再度掀起泰國社會對警察改革的討論，泰國在2017年4月新憲法生效後，多項改革方案包括警察改革應該在一年內完成。曼谷郵報（Bangkok post）報導，警察改革的法案進度延宕。

警察改革法案審查小組成員之一的參議員坎農（Kamnoon Sitthisamarn）指出，小組內有退休的警察，審查時成員意見不一，因此審查進度牛步，甚至還沒討論到關鍵議題。

前民主黨（Democrat）眾議院議員維特哈雅（Witthaya Kaewparadai）則認為政府無法大刀闊斧改革警察制度，讓警察內部的貪污和買官位等問題持續存在，警察改革比預定的進度落後了好幾年。

執政聯盟眾議院黨鞭維拉（Wirach Ratanasate）表示，警察改革的法案不太可能在這個會期通過，因為爭論很多導致審查進度緩慢，會盡力加快審查速度。審查小組發言人、公民力量黨（Palang Pracharath）眾議員席拉（Sira Jenjaka）認為應該舉行公聽會，納入基層員警的意見。

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