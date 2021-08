2歲女童觸電身亡！摸到充電中「手機充電器」　送醫搶救不治

▲ 2歲女童觸摸手機充電器竟不幸身亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴西塞阿拉州日前發生一起死亡悲劇,一名年僅2歲的女童在家中因觸摸手機充電器觸電,緊急被送往醫院,但仍不幸身亡,令家屬悲慟不已。

