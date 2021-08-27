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爆乳女網紅遭槍手「近距離爆頭」！爽開趴後血濺計程車　搶救5天亡

▲▼性感女網紅搭車遇死劫！臉遭開轟數槍 5天後重傷不治。（圖／取自IG／railasales_）

▲萊拉因為擁有性感身材在網路上小有名氣。（圖／取自IG／railasales_）

記者王佩翊／編譯

巴西年僅20歲的性感網紅萊拉（Raila Sales Ferreira）擁有姣好身材，平時因不吝於在社交平台上傳火辣美照，小有名氣。不過她18日參加完派對準備回家時，卻在計程車上遭人從外近距離開槍，當場頭部爆血重傷，被送進醫院急救5天後仍不治身亡。

根據《太陽報》報導，擁有精緻臉孔與惹火身材的萊拉是一名網紅兼模特兒，她18日跟朋友一起去派對狂歡，結束後便準備叫車離開，怎知當她與司機行經瑪瑙斯市（Manaus）時，卻突然遭不明人士持槍近距離攻擊，車窗當場碎裂，而萊拉本人則是被多發子彈擊中頭部，當場爆頭流血。

▲▼性感女網紅搭車遇死劫！臉遭開轟數槍 5天後重傷不治。（圖／取自IG／railasales_）

▲經過5天搶救，萊拉最終仍不幸逝世。（圖／取自IG／railasales_）

警方與救護人員趕往現場時，萊拉早已奄奄一息，身受重傷。救護人員隨即將血流不止的萊拉移送至若昂盧西澳醫院，然而在加護病房經過5日的搶救後，萊拉最終仍於23日不治身亡。警方的驗屍報告指出，萊拉的死因是腦水腫、顱內出血以及槍擊所致的頭部外傷。

警方目前雖然尚未鎖定嫌犯身分，但初步研判對方可能是毒販，而犯案動機不明。對此，警方也已經成立專案調查小組，全力查緝嫌犯下落。

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