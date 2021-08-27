英臨床研究：12至15歲兒童打BNT疫苗　出現「輕微-中度」副作用

▲美國洛杉磯一名13歲青少年26日接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國媒體報導，一項研究針對12歲至15歲族群的兒童，進行輝瑞/BNT疫苗使用情況追蹤，發現他們接種後出現輕度至中度的副作用，但副作用很快地會在一周之內緩解或消失。英國疫苗接種與免疫諮詢小組（JCVI）建議，患有嚴重神經功能障礙的12歲以上兒童容易復發呼吸道感染，應該接種新冠疫苗。

據《天空新聞》報導，英國醫學期刊《兒童疾病檔案》（Archives of Disease in Childhood）最近刊載一項新研究，針對27名患有神經系統疾病的兒童進行輝瑞/BNT疫苗的副作用追蹤，其中3人是住院病人、有16人是男童、有21人是白人，而27名病童有肌肉萎縮、腦性麻痺等基礎疾病，以及伴隨而來的癲癇、先天性心臟缺陷與免疫缺陷等共病，正在接受各種藥物治療。

27人接種第1劑輝瑞/BNT疫苗後，其中6名兒童出現包含輕微皮疹、頭痛、頸部疼痛、腹瀉、失眠與低血糖等共計8件不良反應，但症狀在72小時內獲得緩解；接種第2劑後，有5名兒童共報告了8件包含腹瀉、嘔吐、腋窩腫脹、嘴部周邊水泡等不良反應。研究稱，所有副作用都是輕微到中度的，除了其中1名兒童有嚴重疲勞、不適與焦慮加劇，另一個家庭則指出癲癇轉為群發性，但所有症狀在一周內都消失了。

研究作者表示，疫情期間感染風險高，被視為高風險的病童已受到完善保護，不會納入早期安全性研究，而健康兒童染疫後的病情通常較輕。英國JCVI建議，有嚴重神經功能障礙的12歲以上兒童，容易患上復發性呼吸道感染，並且護理需求複雜，應該接種新冠疫苗。報導稱，英國公衛醫療體系NHS正在起草計畫，讓12至15歲的學童自開學首周起，開始施打疫苗，有衛生官員表示，孩子可不經父母同意就能接種。

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