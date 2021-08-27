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台日執政黨首度「2+2」會談　半導體合作、台積電赴日設廠成焦點

▲▼ 日台國會議員對談 羅致政 蔡適應。（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委羅致政參與「台日外交防衛政策意見交流會」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

台日執政黨首次「2+2」視訊會議27日上午落幕，代表與會的民進黨國際部主任、民進黨立委羅致政27日表示，台日未來在半導體等產業的合作是此次會談的焦點之一，也觸及台灣政府是否可能促成包括台積電等企業，進行相關投資及合作；且會談中有觸及美日台3方未來努力方向，以及台日在第三國、第三地未來具體合作的辦法。

民進黨今天中午由代表與會的民進黨立委羅致政、蔡適應舉行「外交、防衛政策意見交流會」會後記者會。本次雙邊對談，日方由曾多次訪台的自民黨參議員佐藤正久、大塚拓眾為代表，雙方針對經濟、國防安保合作等面向交換意見。

羅致政在會後記者會表示，即便面對中國壓力，雙方今天都表達強烈意願，希望未來台日執政黨之間的交流對話可以繼續進行，在層級、人數、機制上都有調整的可能性，例如若有機會可採實體面對面交流。

對於近期傳出台積電將赴日設廠一事，羅致政透露，今天會中雙方都同意台日在經濟合作面向，有很多可以進一步推動的地方，包括半導體的合作也是會談的焦點之一，同時也提到，包括台積電在內，台灣政府是否能促成一些重要半導體產業的相關投資及合作，另外，針對台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的目標，日方也表達全力合作支持，並指這對區域關係來說是重要目標。

實際上，早在今年3月，日本首相菅義偉就曾公開表示，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織；此外，日本參議院今年6月也一致通過挺台灣參加世界衛生組織（WHO）決議。

在外交國防議題方面，蔡適應表示，今天會中明確提到，中國軍機、軍艦持續出沒在日本西南海域、台灣東北海域，且對這樣的情勢表達憂心，日方談及將增強日本在該地的海空軍優勢，也會增加國防預算投入，台灣方面也會加強台灣東岸、東北角的防務，「雙方對於中國威脅是感到憂心的」。

對於未來是否推動台日軍事海上聯合操演等，蔡適應轉述，日方認為台美日應該在海巡部分做更深入的交流，「台灣和日本的海域是相通的，海上救難、海巡相關配合操演、海上相關救難的演練、人道的服務，我認為是有必要性的」。

羅致政說，會談中有觸及美、日、台三方未來努力方向，以及台灣、日本在第三國、第三地未來具體合作的辦法。

此外，羅致政也說，中國對於台灣所拓展任何外交關係的努力都是反對的，甚至阻撓、破壞，這些都是台灣預期當中，而台灣作為一個主權獨立的國家，有權力推動跟所有國家的雙邊、多邊合作關係，今天雙方是執政黨國會議員身份，某種程度也代表台日政府在做提升雙方關係的努力。

▲▼ 日台國會議員對談 羅致政 蔡適應。（圖／民進黨提供）

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