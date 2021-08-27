390名阿富汗人順利抵達南韓！韓法務部長強調：他們絕非「難民」

▲曾在南韓駐在機構工作的阿富汗人攜家帶眷抵達仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府先前派出3架空軍運輸機前往阿富汗與巴基斯坦，協助接回390名過去曾在南韓駐在機構工作的阿富汗職員與其眷屬，其中搭乘空中加油運輸機KC-330的377人於昨（26）日下午4時24分抵達仁川國際機場，依規畫在京畿道金浦市留宿，在接受新冠篩檢後，今（27）日下午12時到達忠清北道鎮川郡。

根據《韓聯社》報導，377名阿富汗人於27日上午9時20分由14輛專車載送，每輛車分配搭乘30人，從京畿道金浦市前往位於忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院，最後一輛專車於下午1時55分抵達。

377名阿富汗人之中，有360人在新冠篩檢被診斷為陰性、另外17人的結果則尚未出爐。

▲▼377名阿富汗人從阿富汗、巴基斯坦準備搭乘南韓派遣的空軍運輸機入境南韓。（圖／達志影像）

由於空中加油運輸機的空間不足，因此另外13名曾協助南韓政府在當地活動的阿富汗人被分配搭乘空軍C-130J（力士運輸機），27日下午1時7分順利抵達仁川國際機場，所有依南韓政府安排入境的阿富汗人共為390人。

另外，原先南韓政府對外公開的名單是390人，不過在巴基斯坦調查入境人員身分後，發現其中1人並不在南韓名單內，因此便將該名阿富汗人送回喀布爾機場，交由美軍處置。

390名阿富汗人預計停留在人才開發院6至8周的時間，完成2周的隔離期後，將會安排接受「定居教育」，熟稔南韓當地的語言文化與生活習慣等，之後依照南韓政府安排移送至其他設施安置。

▲▼阿富汗人27日上午分14輛專車，前往忠清北道鎮川郡接受安置。（圖／達志影像）

南韓法務部長朴範界（박범계）27日上午針對入境的阿富汗人向外界表示，「（阿富汗人的入境）雖是因為受到戰火波及，但我們難以用傳統定義的『難民』身份看待他們。他們是我國（南韓）政府在經過會議與縝密的判斷後，派遣軍用運輸機帶回來的人，因此須與傳統定義上的難民加以區分。」

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