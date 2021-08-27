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逼學狗叫強迫發生性行為！　女子瘀青照怒揭大學院長之子施暴

▲女子在個人微博怒揭大學院長之子對其長期施暴。（圖／翻攝雨天LYQ微博）

▲女子在個人微博怒揭大學院長之子對其長期施暴。（圖／翻攝雨天LYQ微博）

記者魏有德／綜合報導

一名微博名稱為「雨天LYQ」的女網友22日貼出受傷照片稱，自己被男友逼學狗叫、喝香水，甚至使用暴力將其頭部往牆上撞好幾下。她還表示，即便是懷孕後仍遭到毆打，男友還以父母不同意為由要她引產（人工流產）。事發後，有網友發現涉事男友疑為西安建築科大建築學院雷姓學生，其父是該學院院長，同時，雷姓學生畢業設計還涉嫌抄襲他人作品。

▲女子在個人微博怒揭大學院長之子對其長期施暴。（圖／翻攝雨天LYQ微博）

▲雷博雲對女友施暴，導致其身體多處嚴重瘀青。（圖／翻攝雨天LYQ微博）

《北京青年報》報導，在雨天LYQ發佈的照片中，可以看到她臉部、手臂等處有多處淤青、傷痕，她還秀出公安機關此前開具的調解書。有網友爆料，雷姓學生全名為雷博雲，是西安建築科技大學建築學院2021應屆畢業生，他的父親雷振東則是西安建築科技大學建築學院的院長。

雨天LYQ表示，自己多次被雷博雲毆打，男友家人則解釋他（雷博雲）有精神問題，「說他有病，不知道會做出什麼事，嚇唬我們家，嚇唬我爸媽，雷博雲想向我道歉，說補償，但我說不需要。雷振東也要聯繫我，但我沒理他。」

根據雨天LYQ微博文章稱，雷博雲曾在大庭廣眾下羞辱她，不僅強迫與他發生性關係，還要給他下跪、學狗叫、喝香水，「要割掉我的胸，用言語威脅我，把我頭往牆上撞了七八下，鼻子差點骨折，在我臉上搧耳光，用手掐我大腿，我跪下求他，他說要弄死我，後面趁他睡著我沒敢穿衣服偷偷跑出去報了警。」

▲女子在個人微博怒揭大學院長之子對其長期施暴。（圖／翻攝雨天LYQ微博）

▲雷博雲畢業設計也被指抄襲他人作品。（圖／翻攝雨天LYQ微博）

這起暴力事件曝光後，網友也翻出雷博雲在2021年6月的西安建築科大建築學院畢業設計展作品與建築事務所（TAO）負責的海口江東寰島實驗學校項目雷同。對此，西安建築科大已成立專門工作組進行深入調查，調查期間也暫停雷振東建築學院院長工作。

雨天LYQ指出，雷博雲現已出國讀書，就連出國前一天，還曾到她家騷擾，「目前校方已經開始重視這件事情，她手上還握有許多證據，用生命保證這些事情全部屬實。」

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