喀布爾機場爆炸「水溝堆成亂葬崗」　前後對比圖曝！屍體多如煉獄

▲喀布爾機場的出入口外有一條水溝,在爆炸發生之後瞬間血流成河。(組圖/路透、翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合報導

阿富汗撤軍情勢嚴峻之際,首都喀布爾機場26日更發生恐怖攻擊,「伊斯蘭國」(IS)宣稱犯案,以自殺炸彈客混入人群發動至少2起嚴重爆炸,機場外的一條水溝中堆積許多屍體,血流成河。然而,許多外籍人士或記者也在推特曝光幾天前、甚至是幾小時前,這條水溝聚集了許多民眾,殷殷期盼撤離的現場影片。

▲艾比門(Abbey Gate)外的水溝泥牆上原本聚集許多民眾,對比爆炸後的模樣,簡直面目全非。(組圖/翻攝自推特)

根據路透社照片與曝光的網路影片可見,在機場出入口之一的艾比門(Abbey Gate)外有一條水溝,塔利班掌權的10多天以來,渠道兩旁都擠滿了攜家帶眷的民眾,環境酷暑之下,甚至有很多人雙腳泡在水裡,揮舞著手中的護照、證明文件等,不斷向控制機場通行的外國軍隊士兵喊話,就是希望能早點搭機離開。

即使西方國家事先接獲可靠消息,呼籲民眾不要前往機場,不料26日仍然發生令人惋惜的嚴重爆炸。喀布爾機場外的水溝與爆炸前的情況相比,簡直面目全非,數十具屍體被炸得散落,有的掛在牆堵上,有的泡在水溝裡,原本黃綠的水色全被血液染紅。目擊者透露,連流進下水道的水都染成血紅,「但現在沒有人有空處理這些問題,因為連把屍體和傷員轉移到醫院的人力都不夠。」

Devastating scenes at Kabul airport. Knee deep in sewage, waving their papers, begging to be let in. @ABC #Kabul #Taliban #Afghanistancrisis pic.twitter.com/BZccCe1vu8

路透社報導,爆炸發生當下,拜登和美軍高層及外交顧問已在白宮戰情室進行關於撤離行動的每日例行會報,直到2個多小時後才離開戰情室,其後公開表示將「追捕」凶手,也稱殉職的美國軍人為「英雄」,「他們就是我所說的美國的頂梁柱、主心骨,是這個國家所能提供的精粹。」阿富汗衛生部向CNN表示,目前已知60名阿富汗人死亡,140人受傷,而美國中央司令部稍早證實,美軍已增至13人死亡。

We (myself & @yamphoto) visited the area near Abbey gate the day before the explosion happened. It was absolutely full of people, all in a penned area. This was massively cruel. #Kabul, #Afghanistan pic.twitter.com/FtkdH1wu0o