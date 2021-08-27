塔利班「姦屍蹂躪、集體性侵」洩慾！　女市長藏車底驚險逃亡德國

▲ 加法里是著名的女權運動人士。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班15日接掌阿富汗以來，有意展現不同以往的溫和作用，但過去集體性侵、甚至姦屍等迫害女性的殘暴形象仍深植人心。阿富汗29歲女市長加法里（Zarifa Ghafari）在喀布爾淪陷時便意識到，自己已經被塔利班鎖定，在一段驚險的經歷後，終於順利和家人逃到德國。

根據《英國廣播公司》（BBC），塔利班根據組織對伊斯蘭律法的解讀，嚴格限制婦女角色。而加法里是一名傑出的市長，致力於為婦女權利發聲，這也令她認為，自己對塔利班構成威脅。

儘管害怕在塔利班迅速攻城掠地的過程中遭遇不測，加法里起初仍起身反抗，但當時的樂觀如今已演變成絕望。塔利班掌權後不久，便有人建議她趕緊離開。當塔利班戰士找上她家，毆打她的保鑣時，她便察覺自己的處境有多危險。

▲ 塔利班成員身穿白袍、防彈背心，持槍走在街道上。（圖／路透）

阿富汗中部瓦爾達克省首府邁丹城是個保守城鎮，塔利班在這裡握有廣泛支持。自加法里2018年成為邁丹城首長以來，她便面臨安全威脅，多次驚險躲過謀殺，但身為阿富汗軍隊高級成員的父親在去年年底遇害。

當塔利班15日正式奪權，加法里起便決心離開國家，18日和家人搭車前往喀布爾機場。途中她躲在車底，每次經過塔利班的檢查哨站都得努力躲藏。機場門口到處都是塔利班戰士，令她得不斷尋找掩護。所幸在土耳其駐阿富汗大使的幫助下，他們登上飛往伊斯坦堡的航班，再從伊斯坦堡飛往德國。

@Zarifa_Ghafari Hoping for your voice to become louder than before in standing with the people of Afghanistan!https://t.co/kHdfe67MfX — Ansaar (@Ansaar_Al1) August 26, 2021

加法里提到，她以為喪父已經是人生中最痛之痛，「但當我登上飛機離開我的國家，比失去父親更痛苦」，喀布爾淪陷那天是「我人生中最糟糕的時刻」。但逃到德國令她感到幸運，因為喀布爾機場周圍越來越危險。

她希望與政界人士及世界領導人會面，請他們關注在塔利班統治下的阿富汗人，也願意與塔利班透過對話解決問題，但她並不信任塔利班，尤其是針對女權問題。

▲ 塔利班過去嚴格限制女性角色。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班上一次掌權是在2001年前，當時施行極端保守的伊斯蘭律法，禁止婦女上學或工作。前阿富汗警察部隊女警穆斯坎（Muskan）先前向《太陽報》表示，塔利班會到民眾家中將女性擄走，一旦抵抗就會被開槍打死，甚至性侵女性屍體、強暴或強制結婚。女性出外工作會遭受生命威脅，或因使用指甲油被砍斷手指。

阿富汗女權活動人士伊瑟爾（Fariha Easer）也透露，塔利班成員組團挨家挨戶「尋找新娘」，約一個月前要求一名父親交出他21歲的女兒。儘管對方並不同意，塔利班仍在深夜將女子綁走。女子3天後雖被放回家，她的父親卻得知，女兒每晚遭4人集體性侵，令他悲痛欲絕。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）上周宣稱，女性將在伊斯蘭社會中活躍，一改過往態度。但加法里對此表示懷疑，「他們向來言行不一。」

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