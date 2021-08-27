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習近平「全球領袖支持度」吊車尾　7國民調跌破-50%！梅克爾奪冠

▲▼拜登、習近平、梅克爾。（圖／路透、新華）

▲美國總統拜登與德國總理梅克爾擁有高支持度，而習近平則是處於後段班。（圖／路透、新華社）

記者王佩翊／編譯

英國市場調查與數據分析公司「YouGov」26日公布全球領袖國際支持度的民調結果，調查顯示，執政16年的德國總理梅克爾雖然即將在9月下旬卸任，但在歐美民眾中的支持度仍然高居第一，更是少數領導人在受訪國家內完全沒有負分。不過大陸國家主席習近平的支持度則是全數低於-50，成為最不受歐美民眾歡迎的國際領袖。

YouGov日前針對英國、德國、法國、丹麥、瑞典、西班牙、義大利以及美國等國家的民眾進行各大國際領袖好感度的民意調查，該項民調以正負百分比來表示民眾對於該名領導人的支持度，正分代表支持，負分則代表不支持。結果顯示，只有德國總理梅克爾、美國總統拜登以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在扣除美國的7個國家中都取得正分，其中梅克爾的成績最優秀，支持度高居第一名。

梅克爾自2005年首度當選總理後，曾歷經4位美國總統、4位法國總統、5位英國首相以及8位義大利總理的更迭，如今她即將於9月底完成4個任期正式卸任。被視為長期安定力量的梅克爾在這份民調中，分別獲得英國15%、德國30%、法國49%、丹麥64%、瑞典47%、西班牙61%、義大利23%以及美國17%的支持度。

▲▼習近平積極計畫任內將香港、台灣收歸版圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平在歐洲國家的支持度吊車尾。（圖／達志影像／美聯社）

大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在受訪國家的支持度則全部跌到負數。其中習近平的支持度為英國-53%、德國-58%、法國-59%、丹麥-63%、瑞典-61%、西班牙-58%以及義大利-50%，扣除未受訪的美國，全數超過-50%，直接吊車尾。

▲▼普丁接受美媒專放時，提到對於台灣海峽議題的看法。（圖／路透社）

▲普丁在歐美國家的支持度普遍偏低。（圖／路透社）

另一方面，普丁在各國的支持度為英國-73%、德國-49%、法國-36%、丹麥-79%、瑞典-68%、西班牙-62%、義大利-17%以及美國-52%。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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