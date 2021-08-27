美撤離名單落塔利班手！數萬盟友危險了　官員：像被放入死亡列表

▲喀布爾機場的撤離任務尚未結束。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

距離美軍撤出阿富汗的期限只剩不到1週，美國為了加快撤離速度，主動向塔利班提供了一份集齊美國公民、綠卡持有者和阿富汗盟友的名單，要求塔利班協助他們進入喀布爾機場。然而，由於塔利班過去曾有殘忍殺害為美效力的阿富汗人士的黑歷史，因此此舉點燃了許多國防部官員和議員的怒火，認為這簡直就是「在將盟友放入死亡名單」。

據《政客》報導，在喀布爾淪陷後，阿富汗的美軍和外交協調小組為了加快撤離速度，向塔利班提供了一份美國打算撤離的人員名單，上面集齊了數萬名美國公民、雙重國籍公民、合法永久居民的名字，甚至還包括了在過去20年為美效力或是已獲得「美國特殊移民簽證」（SIV）的阿富汗人士。

▲美軍至今已撤離了約10萬人。（圖／達志影像／美聯社）

然而，此舉卻點燃了眾多國防部官員和議員的怒火，因為塔利班過去曾在衝突期間，殘忍地殺害了不少為美國效力的阿富汗盟友，因此他們認為主動提供名單的行為與屠殺盟友無異。一名不願具名的國防部官員指出，「這幾乎等同於將這些阿富汗人都列入了死亡名單。」

記者在白宮記者會上向美國總統拜登確認名單的真實性時，拜登卻表示，他不清楚是否有這樣一份名單的存在，「不過我們確實在某些時候會把名單交給塔利班，要求他們為特定人士放行」。美國中央司令部則拒絕對此發表回應。

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