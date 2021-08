美記者曝：數百名ISIS-K戰士機場外集結！　恐爆下一波攻擊

▲美軍在喀布爾機場搭乘C-17運輸機撤離阿富汗。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

阿富汗喀布爾機場26日發生炸彈恐攻事件,造成至少73人死亡,美軍中央司令部司令麥肯錫(Frank McKenzie)表示,來自IS的威脅持續存在;美國《福斯新聞》記者則在推特透露,在喀布爾機場外還有「數百名ISIS-K武裝分子」集結,可能再爆下一波攻擊。

▲駐白宮記者海茵里希(Jacqui Heinrich)推特。(圖/翻攝自推特/@JacquiHeinrich)



美國《福斯新聞》(Fox News)駐白宮記者海茵里希(Jacqui Heinrich)26日晚間在推特發文指出,了解喀布爾局勢的消息人士向她透露,喀布爾機場外還有「數百名ISIS-K武裝分子」集結,可能再爆下一波攻擊。不過,目前此消息尚未受到官方證實。

"The threat from ISIS is extremely real," said Gen. Frank McKenzie after the explosions Thursday at the Kabul airport.



"We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue." pic.twitter.com/U1Rfk9JzED