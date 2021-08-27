美記者曝：數百名ISIS-K戰士機場外集結！　恐爆下一波攻擊

▲美軍在喀布爾機場搭乘C-17運輸機撤離阿富汗。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
阿富汗喀布爾機場26日發生炸彈恐攻事件，造成至少73人死亡，美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）表示，來自IS的威脅持續存在；美國《福斯新聞》記者則在推特透露，在喀布爾機場外還有「數百名ISIS-K武裝分子」集結，可能再爆下一波攻擊。
▲駐白宮記者海茵里希（Jacqui Heinrich）推特。（圖／翻攝自推特／@JacquiHeinrich）
美國《福斯新聞》（Fox News）駐白宮記者海茵里希（Jacqui Heinrich）26日晚間在推特發文指出，了解喀布爾局勢的消息人士向她透露，喀布爾機場外還有「數百名ISIS-K武裝分子」集結，可能再爆下一波攻擊。不過，目前此消息尚未受到官方證實。
"The threat from ISIS is extremely real," said Gen. Frank McKenzie after the explosions Thursday at the Kabul airport.— USA TODAY (@USATODAY) August 26, 2021
"We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue." pic.twitter.com/U1Rfk9JzED
美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯錫稍早在記者會上說明，爆炸過後曾發生槍戰，而來自IS的威脅和「其他活躍的威脅」持續存在，美軍正盡一切努力做好準備。他補充，可能發生的襲擊包括向機場發射火箭或機場內自殺炸彈攻擊。
根據CNN報導，目前這場恐怖攻擊事件，已知造成60名阿富汗人死亡，140人受傷。若加上殉職的美軍人員，2起恐攻至少造成73人喪命。
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