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喀布爾機場恐攻早有預兆！英美提前接獲「可靠密報」　法偵測威脅

▲▼ 阿富汗／喀布爾機場恐攻，醫院躺滿傷者。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀布爾機場發生恐攻，醫院躺滿傷者。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

塔利班組織掌控阿富汗後，當地陷入混亂，各國也緊急開展撤僑行動，然而26日晚間喀布爾國際機場卻遭到極端組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，又稱ISIS-K）自殺炸彈客恐怖攻擊，目前已知有60名阿富汗人、13名美軍不幸罹難。然而事實上，早在爆炸發生的數天前至數小時前，英國、美國以及法國早就分別接獲情報，並在機場偵測到「詭異威脅」，懷疑機場會發生恐攻。

綜合外媒報導，其實西方國家對於這次的喀布爾機場炸彈攻擊早有預料。英國、美國以及澳洲25日晚間一改先前態度，緊急勸阻公民接近喀布爾機場，理由是有「未指明的安全威脅」。英國國防部武裝部隊部長哈佩（James Heappey）26日更直接透露，有極為可靠的消息指出，伊斯蘭國的激進份子打算在數小時內，趁著西方國家軍隊撤離難民時，對喀布爾機場發動自殺式的恐怖攻擊。

▲▼喀布爾機場人群。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀布爾機場擠爆逃亡人群。（圖／達志影像／美聯社）

哈佩當時就曾指出，他能理解人們想要離開阿富汗的急迫心態，但是情報來源非常可靠，威脅十分嚴重，因此還是希望民眾可以遠離機場。不僅如此，英國也在積極地尋求撤離人民的替代方案，但是強調絕不會大肆宣揚，因為擔憂這個計畫也會被極端分子盯上，然而誰也沒想到26日就真的發生嚴重雙重爆炸攻擊。

▲▼美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

▲美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

事實上，美軍早在多日前就開始關注伊斯蘭國的動向，並且預測喀布爾機場可能成為攻擊目標，因此積極尋找新的撤離地點，同時打算隨時徵用民航機，以加快撤僑速度。白宮國家安全顧問蘇麗文（Jake Sullivan）日前接受採訪時更是直接點名ISIS-K，強調美軍在撤離過程中必須防範來自該組織的任何攻擊，否則將會承擔巨大風險。

▲▼ 法國空軍A400M運輸機15日將阿富汗法國公民自喀布爾機場載離。（圖／達志影像）

▲法國空軍A400M運輸機將阿富汗法國公民自喀布爾機場載離。（圖／達志影像）

不僅如此，法國空軍一架空中巴士A400M運輸機21日執行撤離任務，飛往阿拉伯聯合大公國迪哈夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base），但卻在起飛瞬間發射至少12發的反導彈熱焰彈，代表飛機偵測到某種威脅，才會出發自動防禦系統。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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