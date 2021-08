難民殘骸漂水面　喀布爾機場外「血水溝」地獄！沾血拖鞋行李滿地

▲ 喀布爾機場恐攻。(圖/翻攝自Twitter,下同)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿富汗喀布爾國際機場外圍26日發生至少2起恐怖組織伊斯蘭國(IS)自殺炸彈攻擊,已知造成73人死亡,158人受傷。當時機場外有許多害怕武裝組織塔利班統治,一心想逃離家鄉的阿富汗人,爆炸後圍牆外的地上、水溝裡全是被炸死的民眾屍體。

根據現場民眾拍下的影片,機場外一條水溝中浮滿屍體,水全被血染成紅色,水溝壁上也躺著數名死者。幸運存活的民眾有的坐在水中,有的忙著和地面上的民眾合力,將生還者拉出水溝。

鏡頭轉移到岸上,可見生還者在成堆的屍體中緩慢走動,還有幾人忙著將傷者從人堆中拉出。而地上除了一具具沾滿血的遺骸,還有民眾身上的物品四處散落。

另外一段短短5秒的影片中,一名男子哽咽著錄下血跡斑斑的驚悚畫面。鏡頭先是照到逃難民眾穿著的拖鞋、身上的包包和一瓶瓶礦泉水,全都沾上血跡,接著便可看見一具具屍體。一整排被炸死的民眾身上滿是鮮血,屍體相互交疊,景象慘不忍睹。

26日的2起攻擊分別發生於機場出入口之一艾比門(Abbey Gate)及機場外一家飯店附近,上述影片皆為第一起爆炸後艾比門外慘況。《洛杉磯時報》記者納比(Nabih)也在推特上傳他在事發前一天在艾比門附近親自拍下的影片,可見現場擠滿逃難的阿富汗人,一旦發生攻擊,死傷無法避免。

We (myself & @yamphoto) visited the area near Abbey gate the day before the explosion happened. It was absolutely full of people, all in a penned area. This was massively cruel. #Kabul, #Afghanistan pic.twitter.com/FtkdH1wu0o