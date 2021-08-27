「阿富汗女孩」36年前震撼全球！碧眼勾勒戰爭無奈　恐再臨多舛命運

▲「阿富汗女孩」古拉登上《國家地理》雜誌1985年6月號。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷阿富害首都喀布爾後，婦女們的命運面臨極大威脅，當地難民更攜家帶眷擠往機場。《國家地理》攝影師麥柯里（Steve McCurry）曾於1985年蘇聯入侵時，在難民營拍攝到阿富汗女孩悲悽、哀傷的眼神，碧綠清澈的眼眸讓女孩成為全球難民的象徵。不過如今，該名女孩已成為48歲的婦女，戰亂下命運恐怕得只能任人宰割。

綜合外媒報導，1985年登上《國家地理》6月號雜誌封面的阿富汗女孩名為夏帕特•古拉（Sharbat Gula），1980年代初蘇聯派兵入侵阿富汗，古拉所在的村莊慘遭軍事直升機轟炸，她的父母更在戰爭中被殺害，因此古拉只好與祖母、兄弟姊妹遠赴鄰國巴基斯坦的納西爾巴格難民營（Nasir Bagh），在當時巧遇攝影師麥柯里。

Veinte años después, otra vez los talibanes se adueñan de Afganistán. Ser mujer en Afganistán.

Nos falta la tercera foto. pic.twitter.com/fkhkJyT8uD — Francisco Aranguren (@fjaranguren) August 15, 2021

古拉是難民營內非正規學校的學生，麥柯里成功抓住拍攝阿富汗女人樣貌的機會，使用Nikon 105mm F2.5鏡頭拍攝古拉，古拉深邃的碧綠眼眸相當銳利且傳神，她的臉被紅色圍巾披住，幾乎代表著包括阿富汗在內的全球難民在無情烽火下求生存的無奈，因此古拉又被稱為「阿富汗女孩」，而相片中的她又和蒙娜麗莎有幾分神似，有時也被稱阿富汗的蒙娜麗莎。

儘管麥柯里在拍攝時曾經詢問女孩的名字，不過卻遇到阿富汗連年戰亂，多年來並未尋獲相片中的女孩。直到2001年塔利班政權因美軍覆滅，麥柯里才重新回到巴基斯坦的難民營，並輾轉從居民口中得知古拉弟弟的消息，最後於2002年1月在阿富汗一處偏遠山區找到古拉，透過生物專家用虹膜科技再三比對，才終於確認是本人，當時的古拉已是30餘歲的婦女。

古拉表示，在重新遇到攝影師麥柯里之前，她從未看到這張在全球聲名大噪的相片。

▲「阿富汗女孩」古拉登上《國家地理》雜誌1985年6月號。（圖／達志影像／newscom）

原來，古拉於1992年從巴基斯坦的難民營重新回到阿富汗，並與丈夫生下4名子女，她生動的回憶12歲時被拍攝的情景，而麥柯里再次為她拍攝封面相片與紀錄片，《國家地理》更為此成立阿富汗女孩慈善基金會。

不過，古拉2016年時為了要入境巴基斯坦，透過行賄等手法偽造護照與身分證，被巴基斯坦當局逮捕拘留。事後，時任阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）將古拉一家人接回阿富汗，並贈予一棟漂亮的房屋、700美元。

根據《國家地理》於2017年的報導，古拉的丈夫與其中一名女兒病逝，另外3名子女即使已回到阿富汗，卻始終未接受教育。如今，塔利班重掌阿富汗政權，古拉悲舛的命運恐將再度陷入歷史巨大的輪盤。

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