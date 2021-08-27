男友「用生殖器穿耳洞」！她耳垂慘嚴重發炎…網歪樓：到底有多細小

Woman gets infected earlobe after boyfriend puts penis through stretcher holehttps://t.co/mB6Oyk5bEl — Daily Star (@dailystar) August 26, 2021

實習記者高琳景／綜合報導

超荒唐！美國一名女子近日在臉書發文求救，表示自己在耳洞的地方做了擴耳，日前她的男友竟突發奇想用他的「生殖器」穿過耳洞，導致她的耳垂嚴重發炎，讓她相當崩潰。沒想到貼文曝光後，網友卻紛紛歪樓表示「所以只有1公分寬？」

根據《每日星報》報導，該名女子表示，日前她的男友發現她耳洞上的擴耳，竟突發奇想用他的生殖器穿過耳洞，沒想到在男友玩弄後，過不久她的耳垂竟嚴重發炎，甚至比原本的樣子要腫上一倍，讓她不知該如何是好。

從照片中可見，女子的擴耳被男友使用完後，耳朵周圍呈現紅腫發炎的狀態，她崩潰的在臉書發文求救，並上傳耳垂發炎照，直呼「能告訴我這怎麼了嗎？還是有什麼方法在家就能治療？」

貼文曝光後，網友們卻紛紛歪樓表示「所以他只有1公分寬？」、「是鉛筆嗎？」、「妳男友的生殖器到底是有多細小？」、「有點像甜甜圈」、「看起來像氣球打結的地方」、「這對情侶有病吧？」、「天啊！這又病吧？」、「好令人噁心」。而目前仍未知這名女網友如何解決這個問題。