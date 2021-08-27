恐攻炸喀布爾機場！5國緊急宣布結束撤離　英相：撤到最後一刻！

▲喀布爾機場大撤離。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

阿富汗首都喀布爾機場26日發生2起自殺炸彈攻擊，目前已知主嫌為激進組織伊斯蘭國（IS）。據CNN最新數據，目前至少造成60名阿富汗人死亡，另有13名美軍喪生。恐攻發生後，由於機場情勢急速惡化，包含加拿大、德國、丹麥、荷蘭以及比利時等5國已先後宣布結束撤離活動。英國首相強生則表示，「將會撤離到最後一刻。」

根據美國白宮的最新數據，自14日起，已從阿富汗陸續撤出10萬人，26日爆炸發生後，更是緊急撤出7500人。而英國政府也在26日表示，自13日起，已從阿富汗撤離包含大使館工作人員、英國公民、阿富汗人以及盟友國公民在內的13146人。

▲喀布爾機場外可見濃煙蔓延。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，喀布爾機場發生自殺炸彈恐怖攻擊後，英國當局緊急召開會議，首相強生則強調，「絕對會撤離至最後一刻。」目前英國也針對阿富汗發布最新旅遊提醒，註明喀布爾機場附近具有高度危險。

加拿大26日緊急宣布結束撤離行動，法國則預計在27日晚間結束撤離。德國、丹麥、荷蘭以及比利時則在稍早先後宣布結束撤離行動。而美國則是與塔利班達成協議，要在31日前完全撤出阿富汗，因此預計在31日前盡可能撤離更多的阿富汗人。此外，當地尚有1500名美國公民等待撤離阿富汗。

►喀布爾機場再傳爆炸聲！ 塔利班證實：美軍在銷毀設備

►喀布爾機場恐攻73死！美軍證實增至13人殉職 10年來最慘重傷亡

►喀布爾機場被炸成「煉獄」 滿地屍體畫面曝！拜登下令報復IS



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast