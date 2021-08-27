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喀布爾機場恐攻73死！美軍證實增至13人殉職　10年來最慘重傷亡

▲▼阿富汗喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷。（圖／翻攝自twitter／@JunaidAliVirk6）

▲ 喀布爾機場自殺炸彈攻擊至少73人罹難。（圖／翻攝自twitter／@JunaidAliVirk6）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班15日接掌阿富汗以來，大批逃難人潮湧向喀布爾國際機場，26日卻接連發生2起自殺炸彈攻擊，恐怖組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。美國中央司令部稍早證實，又有1名遭受襲擊的美軍喪生，使得美軍累計死亡人數增至13人。

美國中央司令部發言人烏爾班上尉（Bill Urban）說明，26日共有13名美軍士兵遇難，至少18人受傷，而傷者正以C-17運輸機自阿富汗撤離，「我們的心與祈禱和傷者及遇難者的親友同在。」

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，13名遇難的美軍人員中有10名為海軍陸戰隊隊員。美國海軍陸戰隊發言人斯登格少校（Jim Stenger）26日晚間聲明證實，10名海軍陸戰隊隊員在喀布爾機場的襲擊中喪命，另有數人受傷。

《路透社》指出，這是2020年2月以來首次有美軍在阿富汗傷亡，也是美軍10年來在阿富汗傷亡最慘重的一次。IS聲明證實，其中一名自殺炸彈客襲擊「翻譯人員和與美國軍方合作的人」。

美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯錫（Frank McKenzie）在記者會上說明，爆炸過後曾發生槍戰，而來自IS的威脅和「其他活躍的威脅」持續存在，美軍正盡一切努力做好準備。他補充，可能發生的襲擊包括向機場發射火箭或機場內自殺炸彈攻擊。

另一方面，阿富汗衛生部向CNN表示，目前已知60名阿富汗人死亡，140人受傷。若加上殉職的美軍人員，2起恐攻至少造成73人喪命。

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