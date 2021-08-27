IS攻擊喀布爾機場72死　五角大廈：撤離行動不中斷

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國中央司令部司令麥肯錫今天表示，發生在阿富汗喀布爾機場外的爆炸事件共造成12名美軍喪生，15人受傷。儘管有人員傷亡，不過美國防部長奧斯汀表示，撤離行動不會中斷。

▲阿富汗喀布爾機場維持秩序的美軍士兵。（圖／路透）



阿富汗首都喀布爾機場外今天傳出2起爆炸事件，發生爆炸的兩處地點分別位於機場的艾比門（Abbey Gate）以及鄰近的大亨飯店（Baron Hotel）附近。外傳有美軍傷亡。

麥肯錫（Kenneth McKenzie）今天在國防部新聞簡報中證實，相信是由2名伊斯蘭國（ISIS）自殺炸彈客今天在喀布爾機場外引爆的攻擊，造成12名美軍喪生，15人受傷。這次攻擊同時也造成60名阿富汗人死亡、143人受傷。

儘管今天的自殺炸彈攻擊事件造成美軍嚴重傷亡，奧斯汀（Lloyd Austin）在哀悼聲明中強調，手中的任務「不會被勸阻」。尤其是現在，減少任務將背離這些軍人為美國和阿富汗人民的目標與犧牲。

麥肯錫表示，今天的攻擊事件不會影響撤離行動，「伊斯蘭國無法阻止我們完成任務」。他並指出，美軍的目標是確保這類攻擊事件不會再次發生，美軍也正在確定「這次懦弱攻擊」的背後主謀，並準備採取行動。

美國總統拜登今天取消所有行程，全天候在白宮聽取包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等在內的國安團隊簡報。根據白宮發布的最新行程，他將在稍晚對阿富汗情勢發表談話。