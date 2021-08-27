喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷！　美軍已12死15傷

▲喀布爾機場遭到攻擊，至少60死140傷。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

各國正加速從阿富汗大撤退，不過當地恐怖份子卻蠢蠢欲動，首都喀布爾（Kabul）機場附近於台灣時間26日晚間，突然發生2起爆炸，引起國際緊張。美國國防部證實，美軍已有12名美軍死亡、15人受傷。一名高階衛生官員向英國廣播公司（BBC）表示，至少有60人死亡、140人受傷。目前推測是激進組織ISIS-K所為，ISIS-K不但反美，也反對塔利班。

美國軍方在五角大廈記者會上，透過連線視訊表示，目前還無法判斷爆炸物的大小，因為爆炸物尺寸可以判斷殺傷力範圍，目前還調查中。

美國國防部言人柯比（John Kirby）表示，「我們能證實有多位現役美軍人員在喀布爾機場攻擊中喪命。」

▲喀布爾機場大撤離。（圖／路透）



美國結束在阿富汗近20年的駐軍行動，喀布爾因此日前遭到塔利班攻佔。美國曾向塔利班表示，美軍要在31日前完全撤離阿富汗，若有「激烈行動」將予以回擊。

目前，美方認為2起爆炸與激進組織伊斯蘭國（IS）的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）有關，此ISIS-K不但反美，也反對塔利班。

爆炸案後，塔利班稍早透過推特（Twitter）發聲明，譴責這起炸彈攻擊，且爆炸地為美軍維安區。目前美國總統拜登（Joe Biden）尚未回應，也未改變8月31日撤離行動。