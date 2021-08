喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷！　美軍已12死15傷

▲喀布爾機場遭到攻擊,至少60死140傷。(圖/路透)



記者董美琪/綜合報導

各國正加速從阿富汗大撤退,不過當地恐怖份子卻蠢蠢欲動,首都喀布爾(Kabul)機場附近於台灣時間26日晚間,突然發生2起爆炸,引起國際緊張。美國國防部證實,美軍已有12名美軍死亡、15人受傷。一名高階衛生官員向英國廣播公司(BBC)表示,至少有60人死亡、140人受傷。目前推測是激進組織ISIS-K所為,ISIS-K不但反美,也反對塔利班。

美國軍方在五角大廈記者會上,透過連線視訊表示,目前還無法判斷爆炸物的大小,因為爆炸物尺寸可以判斷殺傷力範圍,目前還調查中。

美國國防部言人柯比(John Kirby)表示,「我們能證實有多位現役美軍人員在喀布爾機場攻擊中喪命。」

▲喀布爾機場大撤離。(圖/路透)



美國結束在阿富汗近20年的駐軍行動,喀布爾因此日前遭到塔利班攻佔。美國曾向塔利班表示,美軍要在31日前完全撤離阿富汗,若有「激烈行動」將予以回擊。

目前,美方認為2起爆炸與激進組織伊斯蘭國(IS)的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State-Khorasan,或稱ISIS-K)有關,此ISIS-K不但反美,也反對塔利班。

爆炸案後,塔利班稍早透過推特(Twitter)發聲明,譴責這起炸彈攻擊,且爆炸地為美軍維安區。目前美國總統拜登(Joe Biden)尚未回應,也未改變8月31日撤離行動。

Twin bomb blasts near #Kabulairport.

Prayers for people of #Afghanistan.