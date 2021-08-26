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警察索賄又親手悶死毒販　泰國法院對7人發出逮捕令

▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國警界傳索賄殺人醜聞，形象跌入谷底。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者呂欣憓曼谷26日專電

泰國那空沙旺府的警察涉嫌向毒販索賄後將毒販悶死，影片流出震驚全國，更讓最近因為群眾抗爭而大受傷害的泰國警察名聲跌到谷底，涉案的關鍵人物目前在逃，警方全力追緝。

24歲的毒販杰拉彭（Jeerapong Thanapat）8月6日死於那空沙旺府（Nakhon Sawan）的警察局內，一名基層員警檢舉他的上司向杰拉彭索取200萬泰銖，杰拉彭答應給100萬，杰拉彭接著就被悶死，這名員警的上司指示其他人對外說杰拉彭是嗑藥過量。

8月22日檢舉函抵達泰國警察總署，接著律師西塔（Sittha Biabangkerd ）24日將這段影片公佈上網，涉案的關鍵人物是那空沙旺府警察局長提提山（Thitisant Uttanapol）。

那空沙旺府法院昨天已對提提山在內等7名警察發出逮捕令，其中5人已被拘捕，泰國警察總長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）在昨天一場記者會中表示，提提山和那空沙旺府警局副督察託拉寧（Thoranin Matwanna）仍在逃亡中，泰國警方將和鄰國警方合作，避免提提山逃往其他國家。

大批警方昨天搜查提提山位於曼谷價值6000萬豪宅，發現他擁有29輛車子，不乏保時捷、賓士、法拉利、奧迪等名車，甚至還有藍寶堅尼的限量款。

泰國民眾近來由於不滿政府抗疫表現，頻頻上街頭抗議，鎮暴警察以催淚彈、橡膠子彈和水砲車驅離抗議民眾的方式已使民眾不滿警察，那空沙旺府警察悶死毒販的事件一出，更重創警察形象，不少泰國網友在推特上大酸「原來當警察才能有豪宅」、「我從來沒想當警察直到我看了他的豪宅」。

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關鍵字：

泰國警察

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