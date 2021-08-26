阿富汗天后曝搭美軍機「恐怖逃亡」過程　士兵一句sorry　讓她絕望

圖文／鏡週刊

阿富汗政局淪陷，引爆國內逃難潮，一張逾600民眾擠爆美軍C-17機艙內的照片震撼全世界，阿富汗天后歌手賽伊德（Aryana Sayeed）就是其中一員，她近日接受歐美媒體訪問，娓娓道出「祖國逃難記」，直呼過程「非常恐怖」。

36歲的賽伊德是阿富汗天后級歌手，還是《阿富汗好聲音》（Afghan Star）評審，面對國家政局動盪，她曾在一次訪問中說過，要當「最後一個離開祖國的戰士」。不過18日她在IG上傳與未婚夫Hasib Sayed坐在C-17機艙內比YA的照片，透露自己已逃出阿富汗，引起熱議。

根據《CNN》報導，賽伊德成功逃離阿富汗後接受《Access Hollywood》專訪，她悲傷回憶，當時喀布爾機場一片混亂，有女性昏倒在路邊，她有預感自己快死掉，他們能活著離開簡直是奇蹟。

當時有一名婦女請求賽伊德帶著她的孩子離開，但賽伊德說她實在做不到，有士兵問賽伊德那是不是她的孩子，她否認，但拜託士兵讓那對母子一同上機，因為那個嬰兒早已奄奄一息，沒想到士兵回答：「對不起，我們不能那樣做。」讓她很絕望。

目前賽伊德和未婚夫已在洛杉磯，她仍心繫著家鄉數百萬人民，並試圖與親朋好友保持聯繫，她說：「他們沒有希望，沒有食物、沒有住所，大家生活在恐懼中，我的心為他們淌血。」



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