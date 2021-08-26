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台日政黨安全對話將登場　戰略協作「衝擊北京底線」

▲▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透社）

文／中央社記者邱國強北京26日電

針對日本與台灣關係大幅升溫，中國國際關係專家時殷弘今天表示，在日本首相菅義偉治下，美日在台灣議題上的戰略協作，已嚴重衝擊到中日關係的底線，成為「空前嚴重的事態」。

時殷弘為中國人民大學國際關係學院退休教授。他在接受中央社記者訪問時作上述表示。他並認為，一旦兩岸爆發軍事衝突，日本連同美國進行大規模「聯合武裝干涉」，正在成為其基本國策。

時殷弘指出，整體而言，在菅義偉治下，美日在台灣議題上的戰略協作迅速升級，已經嚴重衝擊、甚而毀傷作為中日關係政治基礎的「台灣問題底線」，導致一項「空前嚴重的事態」。

他表示，27日將登場的台日執政黨議員線上論壇，雙方都由黨內負責外交和防務的國會議員與談，內容又涉及中國對日本、台灣的軍事壓力。這是日本在中日建交以來，破天荒地首次與台灣「公開的直接政治軍事勾連」。

時殷弘指出，日方首席會談者佐藤正久日前表示，台灣的未來將嚴重影響日本的安全和經濟。加上日本防衛大臣岸信夫日前宣布，將在石垣島部署地對艦和地對空飛彈，防衛省並爭取在2022年底部署。這些說法與動作，都顯露出日方有意將美日「聯合武裝干涉」台海衝突，納入其基本國策的傾向。

他提到，在此之前，菅義偉內閣官員已反覆表達了這一立場。其中，日本防衛副大臣中山泰秀6月28日在美國智庫演講中提到，必須在北京對台灣的巨大壓力面前覺醒起來，保護「作為民主國家的台灣」等言語，應該最能表現菅義偉內閣的心跡，乃至於真實立場。

時殷弘指出，再加上日本副首相兼財政大臣麻生太郎曾說，當台灣出事時，完全有可能讓日本陷入生存危機，美國與日本必須共同防衛台灣。以及日本防務省發表今年度防務白皮書，首度公開肯定台灣對日本國家安全的重要性，都可證明美日在台灣議題上形成戰略協作，對中日關係的衝擊不言可喻。

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