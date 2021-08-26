黃偉哲七度上東森農場當叫賣哥　王令麟再送東森幣狂賣1.6萬顆麻豆文旦

▲中秋節快到了，吃柚子最應景！台南市長黃偉哲（左2）第七度上東森購物台《東森農場》節目，與在地小農李孟翰（右2）、購物專家怡君（左1）、東森購物營運長李國維（右1）一起推銷麻豆文旦，掀起搶購熱潮。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋團圓賞月，邊吃月餅，再來顆柚子，應景又助消化！為了推薦台南遠近馳名、鮮甜多汁的麻豆文旦，台南市長黃偉哲第七度化身購物專家，來到東森購物台《東森農場》節目，與青農一起聯手力推嚴選的「正宗老欉文旦」，每盒3公斤裝，2盒共約14～16顆，僅賣888元，東森集團總裁王令麟力挺小農加碼送50%東森幣回饋，價格比到外面市場買更划算，一開賣就有訂單不斷湧入，飆出驚人搶購潮，統計40分鐘內賣出近2,000箱、共計16,000顆文旦。

花蓮、台南、雲林等地是文旦主要產區，其中在市場擁有高知名度的麻豆文旦，台南種植面積1,109公頃，約占全台27%，產量25972公噸，面積及產量品質皆為全國第一，每年一到盛產季節，不少消費者等著搶買，想在最佳賞味季節裡品嚐麻豆文旦的甘甜好滋味，也是探親訪友最適合贈送的伴手禮選擇。中秋節即將到來，《東森農場》這次應景推出來自台南麻豆的老欉文旦，是由青農李孟翰第三代承接家業，經營果園細心栽種，每一顆皮薄汁多、果肉細緻，味道清香、口感香甜，並擁有產銷履歷認證，保證是正宗老欉。

▲《東森農場》嚴選台南麻豆老欉文旦，2盒共約14～16顆，東森價888元，再送50%東森幣回饋，吸引會員下訂。

▲▼節目現場特別準備老欉、新欉兩種文旦，考驗黃偉哲懂不懂挑選好吃文旦的秘訣。

▲他徒手剝柚，雙手滿滿的柚汁，讓大家見證麻豆老欉文旦細皮嫩肉又多汁。

為了幫在地小農拚銷售，黃偉哲再度變身專業叫賣哥，除分享挑選好吃文旦的秘訣，果皮光滑、毛細孔細緻，果實形狀勻稱，呈短三角形、用手掌托起來有沈重感為佳，他更直接在現場徒手剝柚，滿滿柚汁沾著雙手，證明《東森農場》精選的麻豆老欉文旦，細皮嫩肉又多汁，光用看的，就知道品質絕對有保證，開賣沒多久，電話、網路立刻湧入訂單，熱銷狂賣。

黃偉哲說，「台南麻豆文旦自去年首度打開日本市場後，今年外銷日本又增加了50%以上，也賣到加拿大、新加坡、香港等國家，不僅打亞洲盃，也打世界盃，而好吃的文旦當然也要分享給國內廣大消費者，特別感謝《東森農場》提供這麼好的管道，讓麻豆文旦更加『頂港有名聲，下港上出名』。」東森購物網長期支持在地小農，嚴選優質農產每每一開賣，就掀起熱烈搶購，平台影響力讓他大讚「東森農場是一個非常成功、有人情味，非常照顧小農的一個銷售平台」，因此七度專程北上到購物台做推廣。

▲▼黃偉哲感謝《東森農場》為農民開闢新銷售管道，把麻豆文旦推廣給更多人，又有東森幣回饋，讓消費者買得物超所值。

黃偉哲認為，對於小農來說，除了倚靠一般管道銷售，網路也有可以發揮的地方，東森農場和東森購物網協助他們開闢一個新管道，去中間化，不讓成本越變越高之外，又有東森幣回饋，讓消費者買到又便宜、CP值又高，物超所值掛保證的農產品。東森農場已經建構了一個新的消費模式，尤其在疫情後，許多人對於covid-19還是心有餘悸，上市場挑選蔬果的顧慮變多，不如透過網路、電話直接訂購，這樣的方式對消費者及生產者來說，是雙重保障。除了鮮果，台南還有很多好吃的東西，如果乾、果醬等都值得推薦，未來希望透過與東森農場合作，讓消費者能選購到最好、最棒的產品，發現原來台灣有這麼多好的農特產品。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，不計成本愛心回饋予農民，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。