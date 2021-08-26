美國超高產「A片皇帝」正式被控性侵、強暴21女　最重判330年

▲ 朗傑瑞米被控多項罪名，最慘恐怕終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名AV男星朗傑瑞米（Ron Jeremy）演出超過2000部作品，以「A片皇帝」之稱聞名全球，卻被控在過去20年內犯下30多項性侵或強暴罪嫌，受害者多達21人，25日被正式起訴。若所有罪名成立，他將面臨330年以上徒刑，終身監禁。

洛杉磯地方檢察官辦公室25日在記者會上宣布，朗傑瑞米被控12項強制性侵、7項強制口交、6項強制性暴力、4項異物性侵、2項無意識或熟睡中性侵、1項猥褻15歲以下兒童及1項以性侵為目的之強制肛交罪名，但他全數否認。

檢察官加斯孔（George Gascón）說明，「性侵受害者往往孤立無援，我們必須確保受害者一切從中恢復的管道，包括創傷治療服務及鼓勵舉報此類犯罪。」朗傑瑞米的律師則向《今日美國》宣稱，朗傑瑞米是無辜的。

檢方起訴書中包括1996年至2020年間的指控，受害者年齡介於15至51歲之間，案發地點包括拍攝場所、夜店、酒吧、脫衣舞俱樂部和朗傑瑞米家中等等，最近一起案件據稱發生於2020年1月1日。

綽號「刺蝟」的朗傑瑞米現年68歲，是1970年代以來成人電影產業最有名也最高產的演員之一。自2017年#MeToo運動以來，當地地方檢察官成立特別小組，調查演藝圈不當性行為，針對朗傑瑞米的指控因此一一浮出水面。

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