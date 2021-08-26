莫德納疫苗疑「混入金屬片」！驚見黑點　863接種站急回收163萬劑

▲與問題疫苗同期生產的3批疫苗已經全面暫停施打。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本出現多起莫德納疫苗混入不明異物事件，厚生勞動省25日全面暫停使用由同一個工廠製造的3批疫苗，共計163萬劑，受影響範圍遍及863個接種站。根據厚生勞動省內部人士透露，在疫苗內發現的不明異物有可能是金屬片。

根據《日本放送協會》報導，日本厚生勞動省16日起，陸續自東京、 埼玉、茨城、愛知、岐阜等5地的8個接種站接獲莫德納疫苗遭異物污染的事件。據悉，茨城縣立醫療大學的阿見接種站23日有一名藥劑師用針筒進行疫苗分裝作業時，突然發現疫苗內有黑色、咖啡色的不明微小顆粒。

根據FNN報導，厚生勞動省內部相關人員表示，混入疫苗內的異物可能是金屬碎片，但詳情仍待調查。據悉，目前尚未接獲任何接種該批疫苗後健康出現問題的通報案例。

厚生勞動省25日已經全面下令停止接種由同工廠製造的疫苗，目前已經收到問題疫苗的863個接種站也在26日陸續接獲通報，要求暫停使用。厚生勞動省也表示，為了將影響降到最低，會盡快將替代用疫苗送到接種站。

根據武田製藥公司的報告，出現異物的疫苗是在西班牙工廠製造，7月下旬才運送到日本。該工廠同時期生產的疫苗一共有163萬劑被送到日本，目前已經確定全面暫停施打。

另一方面，代理商武田製藥也已經向莫德納公司要求針對疫苗混入異物一事提出調查報告。

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