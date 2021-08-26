遭父母遺棄喀布爾機場外　男童緊抱妹妹「皺臉哭泣」心碎影片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接掌阿富汗，民眾不斷湧入機場與邊境，不惜性命只求逃離家鄉，卻不是所有人都能如願。一對年幼的小兄妹在喀布爾國際機場外大批逃難人潮中滿臉無助，原來他們的父母順利通過機場大門，他們卻被留在門外，影片令許多網友感到不捨。

英國《獨立電視台》（ITV News）23日公開的畫面中，一對看似不到10歲的兄妹在擁擠人潮中只能互相依靠，顯得特別渺小。只見男童伸手將妹妹抱在懷中，四周的大人不時伸出手牽住他們、摸摸他們的頭，影片最後男童整張臉都皺在一起，令人心疼。

《獨立電視台》記者表示，現場民眾引導媒體拍攝這對小兄妹，他們的父母成為少數順利進入機場的人，卻把他們留在外頭。一名男子對鏡頭喊道，「他們的爸媽在（機場）裡面，小孩在外面，就在這裡」，更激動指責美國總統拜登，認為是他的誤判導致阿富汗現在的慘況。

根據《都市報》，目前不清楚他們的父母究竟是否已經離境或與小孩重聚，該報已聯絡英國外交部以取得進一步資訊。

▲ 一心想逃出國的阿富汗人。（圖／路透社）

另一方面，一名持有英國護照的男子向《獨立電視台》表示，他和孩子都被困在阿富汗，「我是英國人，我的孩子是英國人，都被困在這裡。他們把我們關在門外，還對我們開槍」，並隔空呼籲英國首相強生幫助他們離開，「我們的孩子在受苦，我們都身處混亂之中。英國軍隊就在柵欄後面，他們關上大門，不讓任何人進去。」

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