日本自民黨9／29黨魁選舉！　岸田文雄「挑戰菅義偉」競選下屆首相

▲菅義偉表態參加自民黨魁改選，岸田文雄稍早則召開記者會正式宣布參選。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



記者王佩翊／編譯

隨著日本首相菅義偉的黨魁任期即將於9月底期滿，執政黨自民黨稍早宣布，將於9月29日舉行黨魁選舉，當天完成投開票作業。自民黨魁選舉將由國會議員每人1票的「國會議員票」以及由全國黨員、黨友投票比例所分配的「黨員票」組成，共計766票。

根據《日本放送協會》報導，由於2020年9月前首相安倍晉三卸任時疫情嚴重，因此當時自民黨在改選繼任黨魁時並未舉行黨員投票，因此這也是睽違3年首度舉辦黨員投票。自民黨魁選舉將於9月17日正式對外公告，同月29日舉行投開會作業。

現任首相菅義偉已經表態參選，同時獲得黨內大佬二階俊博、森山裕等人支持，而去年曾經出馬參選的前政務調查會長岸田文雄稍早也正式召開記者會宣布，將再度參選本次黨魁選舉。據悉，前總務大臣高市早苗與政務調查會長下村博文也已表態參選。

選票將由383票的國會議員票與383票的黨員票組成，共計766票。受到新冠疫情蔓延影響，原本要在自民黨本部舉行的國會議員投票，改於東京某飯店內執行。根據自民黨黨內章程，通常在選舉前一年為止連續繳納2年黨費的黨員才有黨員投票的投票權，但是這次黨魁選舉與3年前相同，將特例給予僅繳納去年1年份黨費的黨員們投票權。

日本全國的自民黨黨員截至2020年底為止共計113萬人，黨員投票將於9月28日截止，屆時各都道府縣會個別計票後匯報黨總部，並按照頓特法分配票數。候選人的國會議員票加上黨員票必須過半數才算當選。

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