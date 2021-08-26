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「你會後悔一輩子」日本黑幫頭目遭判死刑　怒嗆審判長對話曝光

▲影片1分處，日本媒體重製當時野村悟嗆聲審判長的對話。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本北九州市黑幫「工藤會」現任總裁野村悟24日遭判死刑，這也是日本法院首度對列管暴力團體的老大判處死刑。消息一出隨即登上媒體版面，然而更令人感到驚嚇的一幕是，他直接高聲跟審判長叫囂，「你會後悔一輩子」。

綜合天空新聞等外媒報導，74歲的野村悟（Satoru Nomura）所屬幫派工藤會在1998年至2014年間，犯下殺人襲警等4起重大案件，總計1死3傷。警方隨後逮捕野村，檢方則以殺人等罪嫌將他起訴，檢方主張野村是多件案子的主謀並求處死刑，但他始終否認指使他人犯案，主張無罪。

福岡地方法院24日一審判決認定，野村是4件刑案的主謀，下令手下犯案，判處死刑，然而依據部分日媒報導，當局手中目前仍缺乏直接把野村與這些案件聯繫起來的證據。到庭聽取判決的野村當時對著審判長足立勉大喊判決不公，認定這些都是以推定判案，不服判決，「我要求一個公平的裁決……你會後悔一輩子。」

另一方面，同樣被起訴的工藤會第二把交椅、65歲的田上不美夫，被判處無期徒刑。

工藤會是北九州市最大的黑社會組織，以軍事手段聞名，會使用機關槍、手榴彈等武器。日本長期以來容許黑幫存在，認定這是確保街頭秩序所需的「必要之惡」，但隨著時間推進，當地社會對幫派的規定漸趨嚴苛，加上社會容忍度持續下降、經濟疲軟，讓黑幫成員數量減少。

▼工藤會老大因指使手下殺人襲警，遭判處死刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

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野村悟Satoru Nomura工藤會黑幫日韓要聞

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