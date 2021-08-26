塔利班把人打到「滿臉血」恐怖畫面曝！澳洲男想撤離卻遭拖走失聯

Just in: #Taliban brutality continues while their fighters try to prevent people from fleeing.



This video shows how they brutality beat #Hazara men & women who try to leave #Afghanistan.



This man injured by Taliban says he is an Australian citizen trying to get to #KabulAirport pic.twitter.com/qyMQKK8Mph — Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 25, 2021

記者吳美依／綜合報導

美國與盟友撤離阿富汗的8月31日期限倒數中，一名澳洲公民26日與表親前往喀布爾機場，想要搭乘飛機離開，未料竟遭塔利班守衛痛毆拖走，滿頭鮮血的畫面在社群媒體上流傳。一名與家族熟識的友人表示，一行人已遭強迫分開，帶往不同地方，如今全都下落不明。

影片中，男子的鮮血從頭頂流下，上衣也被染紅，原本拿出手機拍攝，試圖說明現場狀況，卻遭到塔利班制止。據悉，他的其中一名表妹把手機藏在頭巾裡，偷偷傳送訊息，親友才得以知道當時情況，但雙方目前依然失聯中。

▲一名澳洲公民在撤離過程中遭塔利班痛毆。畫面已經過黑白處理。（圖／翻攝Twitter@mSaleemJaved）



《每日郵報》報導，該男是阿富汗哈扎拉族（Hazara），但已經取得澳洲公民身分，妻子現居阿德萊德（Adelaide），兄弟住在雪梨（Sydney），他6月回國探望生病親戚，未料受困家鄉。

儘管美國與盟國持續進行撤離任務，喀布爾機場卻仍一片混亂，外界擔心平民湧入機場、爬上飛機，甚至踩踏至死的慘劇再度重演。

此前，塔利班禁止阿富汗人離開家鄉，同時承諾外國人能夠順利抵達機場，但《政客》及《每日郵報》等外媒都獲取資訊及影片指出，許多西方人如今也遭強硬阻撓，難以撤離。

外媒：塔利班「阻止西方人前往機場」 白宮卻超淡定與現實脫節

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