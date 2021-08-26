塔利班成「史上最有錢恐怖組織」！坐擁76兆礦產　掌控毒品最大國

▲塔利班佔領阿富汗後，將成為全球最富有的恐怖組織。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

塔利班份子在美軍開始撤離不到2週後，就奪得阿富汗的掌控權，引起全球關注，塔利班也直接坐擁阿富汗地下大量未開發的礦產，並搶走美軍遺留的裝備與武器。不僅如此，阿富汗是世界最大的鴉片生產國，讓本來就靠毒品交易獲利的塔利班瞬間成為「全球最富有的恐怖組織」。

根據《太陽報》報導，阿富汗各省遍布著包含鐵、銅、金、煤礦等各式未開發地下礦產，據傳價值高達2兆英鎊（約新台幣76兆元），同時也被認為地底蘊藏著5億桶含量的天然氣資源。而阿富汗同時也被認為是全世界鋰儲存量最大的國家之一，受到未來電動車發展趨勢，作為電池所需原料之一的鋰資源的需求也日益增加，一旦塔利班找到開採方法，將會為他們帶來巨大的財富。

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）



專家們對此感到憂慮，瑞典烏普薩拉大學和平與衝突研究教授史溫（Ashok Swain）表示，「如果塔利班還是以前的那個塔利班，那麼全世界恐怕將陷入擔憂。塔利班的勝利恐怕會鼓舞世界各地其他伊斯蘭教恐怖組織的士氣，武器與毒品金流的幫助也會進一步加強他們的力量。」

塔利班佔領阿富汗後，便奪取各軍隊與組織留下的現金，甚至還掌控了價值130億英鎊（約新台幣5兆元）的美軍遺留武器與車輛，特別是塔利班最愛的AK-47步槍。

與此同時，阿富汗是全球最大的鴉片生產國，在依靠毒品交易獲利的塔利班統治下，鴉片生產量未來恐怕只增不減。事實上，早在塔利班1996年至2001年統治阿富汗期間，就已經長期參與該國龐大的毒品貿易。塔利班甚至已經在毒品產業建立一套完整的金融網路與稅收系統，光是在2018年至2019年就從阿富汗的毒品產業賺取4億英鎊（約新台幣153億元）。

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