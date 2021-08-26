駕照考了30年！女花38萬元上1,000堂課　這症狀害她還是考不到

Mum who passes out at the wheel still has no licence after 1,000 driving lessonshttps://t.co/Or44ZUlXKa pic.twitter.com/9d1uLkiQAv — Kirsty-Louise Card (@KirstyLCard) August 23, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名47歲女子從17歲開始報名駕訓班，30年來一共上了約1,000堂的課程，花費金額高達英鎊1萬元（約台幣38萬元），然而她卻因為自己的特殊體質，讓她到現在還是沒考到駕照。

來自貝德福德郡安特希爾區(Ampthill)的女子斯特德曼(Isabelle Stedman)，雖然一直很想要考到駕照，然而她一坐到駕駛座上就會害怕到不停出汗和發抖，甚至會嚴重到崩潰哭出來讓她無法繼續駕駛，還曾一度昏倒在駕駛座上。

斯特德曼表示，她一共換了7名駕駛老師，為了克服心魔還嘗試過催眠，但都無法改善，「我已經學30年了，可是每次上車都好像以前沒坐過一樣可怕，我也不明白為什麼，有時候大腦甚至會幾秒鐘失去意識，最嚴重的就是當場暈倒，醒來發現教練趕緊抓住方向盤」。

身為2個孩子母親的斯特德曼，夢想有一天能開車載女兒上學，或是去探望家人，所以她不會放棄考到駕照的心願，不過2名22歲與17歲女兒最近也開始學車，一想到她們會比她先考到駕照就有點心酸，希望有天自己能克服開車的恐懼。