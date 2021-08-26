健身教練拒打疫苗！二度染疫「重症插管」暴瘦30kg　虛弱狂抖片曝

記者張寧倢／編譯

美國科羅拉多州一名健身教練最近受訪表示，後悔當初沒有去接種新冠疫苗，因為大約在2個多月前染疫後，他被迫住院對抗新冠病毒，期間甚至曾經插管、昏迷18天。他最近在臉書PO出自己首次嘗試站立的影片，可以看見他全身顫抖的虛弱模樣，與過往形象有著強烈對比，在後來的一段時間內都必須靠輪椅代步。

▲健身教練菲立普斯2個月前染疫住院，被迫坐輪椅代步。（圖／翻攝自Facebook／Bill Phillips Transformation，下同）

根據美國CNN、KUSA電視台報導，菲立普斯（Bill Phillips）從年輕時就堅持鍛練身材，甚至走上健身教練一途，幫助許多學員減重或身體訓練，然而，去年起新冠疫情襲擊美國，菲立普斯於2020年1月首次感染新冠肺炎，康復之後他透過檢測發現體內留有抗體，因此他認為自己對病毒已經免疫，於是他拒絕接種新冠疫苗，殊不知，2021年6月菲立普斯再次染疫，而且病情相當嚴重。

菲立普斯被迫住院2個月，期間他曾插管47天、昏迷18天，體重驟降70磅（約31.75公斤）。妻子瑪麗亞（Maria Phillips）表示，她看到丈夫從堅強、充滿活力與快樂的模樣，變成一個幾乎站不起來的人，看著他必須忍受長時間的痛苦，自己也非常難受，她清楚記得當時醫生說，「你們有2個選擇，要麼現在同意為他插管，要麼讓他死在手術台上。」

▲菲立普斯染疫後曾住進加護病房，歷經插管、昏迷等嚴重病況。

菲立普斯後悔道，當初他不去接種疫苗是一個錯誤決定，如果有機會重來，他會做出不同選擇，「即使我能臥推300磅、跑1英里直奔山頂也沒用，去注射，去接種疫苗，讓你能保有原來的生活，不要冒這個險。」瑪麗亞說，「如果老公知道我在過去2個月以來，每天要經歷這些痛苦與創傷，看到他病得如此嚴重，我想他會接種疫苗的。」

如今，透過治療，菲立普斯從輪椅上站了起來，25日靠著自己的雙腳走出醫院，和妻子踏上在他計畫之外的旅行，另外，菲立普斯預約要在9月他的生日當天接種新冠疫苗，並堅持往後的復健之路。而先前染疫康復的瑪麗亞也在老公住進加護病房期間，接種了疫苗，儘管她也曾像菲立普斯一樣，錯誤地認為自己完全免疫。

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