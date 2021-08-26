母子一同確診！單親媽有打疫苗輕症　卻在12小時內痛失2愛子

“It’s a parent’s worst nightmare,” said a teary-eyed Lisa Brandon. “The only reason I’m doing this is to put the word out to please get vaccinated.” https://t.co/LFS0onbitB — Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) August 24, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子的2名兒子因為沒打疫苗，確診新冠肺炎後病情急速變壞，讓她在12小時內一口氣痛失2名孩子，而有打疫苗的她雖然也確診，但是症狀比較輕微，讓她痛呼「這是父母最可怕的惡夢」，要大家趕快去打疫苗。

來自傑克遜維爾市(Jacksonville)的母親布蘭登(Lisa Brandon)，與35歲兒子亞倫(Aaron Jaggi)、41 歲兒弗里(Free Jaggi)居住在一起，3人7月下旬一同確診，不過有打疫苗的她只是輕症，2名兒子的情況卻急速惡化，後來不得不戴上呼吸器治療。

弗里於本月12日去世，12小時後亞倫也於13日去世，布蘭登表示，「這太可怕了，如果他們有打疫苗的話，相信他們現在還會活著，我希望我當初能夠說服他們接種，但是現在已經太遲」，身為單親媽媽的她，如今又失去相依為命的兒子，不過她感謝身旁親友們的大力幫忙，希望類似悲劇不要再發生。

▼家人一同確診，卻因為有無打疫苗而有不同命運。（圖／路透社）